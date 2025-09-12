Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τον διάλογο με το Κόσοβο, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης τροφοδοτούν την «αστάθεια»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τον διάλογο για την ενίσχυση των οικονομικών και διπλωματικών δεσμών με το Κόσοβο λόγω ανησυχιών ότι ορισμένες κινήσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης έχουν πυροδοτήσει «εντάσεις και αστάθεια», δήλωσε την Παρασκευή η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Πρίστινα.

Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε ποιες κινήσεις οδήγησαν στην απόφαση, αλλά η Ουάσινγκτον είχε προηγουμένως κατηγορήσει τον πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι ότι επιδεινώνει τις εντάσεις στο βόρειο Κόσοβο, με σερβική πλειοψηφία, και ότι καθυστερεί τη δημιουργία νέων θεσμών μετά τις βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναστείλει επ’ αόριστον τον προγραμματισμένο Στρατηγικό Διάλογό τους με το Κοσσυφοπέδιο λόγω ανησυχιών για ενέργειες της υπηρεσιακής κυβέρνησης που έχουν αυξήσει τις εντάσεις και την αστάθεια», ανέφερε η δήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ.

«Πρόσφατες ενέργειες και δηλώσεις του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Κούρτι έχουν θέσει προκλήσεις στην πρόοδο που έχει σημειωθεί εδώ και πολλά χρόνια», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τον διάλογο για την ενίσχυση των οικονομικών και διπλωματικών δεσμών με το Κοσσυφοπέδιο λόγω ανησυχιών ότι ορισμένες κινήσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης έχουν πυροδοτήσει «εντάσεις και αστάθεια», δήλωσε την Παρασκευή η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Πρίστινα.

Η αντίδραση του Κοσόβου

Σε απάντηση, η κυβέρνηση του Κοσόβου δήλωσε ότι είναι προσηλωμένη στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Χαιρετίζουμε επίσης τις επικρίσεις. Όποτε είναι συγκεκριμένες, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσουμε και να διορθώσουμε τις ενέργειές μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Κοσσυφοπεδίου τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, και η απόφαση αναστολής του διαλόγου σηματοδοτεί ένα νέο χαμηλό στις διμερείς σχέσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ελπίζει να ενταχθεί το Κοσσυφοπέδιο, επέβαλε κυρώσεις στη χώρα το 2023 για την υποκίνηση εθνοτικών εντάσεων στον βορρά με σερβική πλειοψηφία.

Έχει προτρέψει την Πρίστινα να δημιουργήσει μια ένωση σερβικών δήμων για να επιτρέψει μεγαλύτερη αυτοδιοίκηση στους Σέρβους. Φοβούμενος την απόσχιση, ο Κούρτι απέρριψε την πρόταση και αντ’ αυτού προσπάθησε να διαβρώσει την αυτονομία των Σέρβων στο βορρά.

Το κόμμα Vetevendosje του Κούρτι κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία και δεν μπόρεσε να βρει εταίρο συνασπισμού για να σχηματίσει νέα κυβέρνηση.

Το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008, σχεδόν μια δεκαετία αφότου οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ έδιωξαν τις σερβικές δυνάμεις από το έδαφός του.

Οι 50.000 Σέρβοι που ζουν στο βόρειο Κόσοβο δεν αναγνωρίζουν τους θεσμούς της Πρίστινα. Οι περισσότεροι θεωρούν το Βελιγράδι ως πρωτεύουσά τους και βασίζονται σε αυτό για μισθούς, συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη.

Πηγή: Reuters