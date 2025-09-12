Logo Image

ΟΗΕ για παλαιστινιακό: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία δήλωση για λύση δύο κρατών

Κόσμος

ΟΗΕ για παλαιστινιακό: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία δήλωση για λύση δύο κρατών

REUTERS/Amir Cohen

Υπέρ της απόφασης ψήφισε η Ελλάδα

Η Γενική Συνέλευση των ΟΗΕ ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν από μια συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Υπέρ της απόφασης ψήφισε η Ελλάδα. Συνολικά έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά ενώ 12 χώρες τήρησαν αποχή.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο –με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία– σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube