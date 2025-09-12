ΝΑΤΟ: Νέα αποστολή «Ανατολικός Φρουρός» μετά τη ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου προχώρησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης, Άλεξους Γκρίνκιουιτς, σχετικά με την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας – κράτους μέλους του ΝΑΤΟ – από ρωσικά drones την Τετάρτη.

Ο Μάρκ Ρούτε ξεκίνησε δηλώνοντας ότι στις 10 Σεπτεμβρίου «πολλές ρωσικές μη επανδρωμένες πτήσεις παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας», με τις αντιαεροπορικές άμυνες να «ενεργοποιούνται» για την υπεράσπιση του εδάφους του ΝΑΤΟ.

«Αν και αυτή ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση παραβιάσεων του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ που έχουμε δει, ό,τι συνέβη την Τετάρτη δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό», είπε, επισημαίνοντας παρόμοια επεισόδια στη Ρουμανία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

Ανέφερε ότι «η ρωσική απερισκεψία στον αέρα κατά μήκος της ανατολικής μας πτέρυγας αυξάνεται σε συχνότητα». Είτε είναι σκόπιμο είτε όχι, είναι επικίνδυνο και απαράδεκτο.

Τι είναι ο «Ανατολικός Φρουρός»

Ο Ρούτε ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ θα ξεκινήσει μια νέα αποστολή – με την ονομασία «Eastern Sentry» (Ανατολικός Φρουρός) – για να «ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη στάση μας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας», με τη συμμετοχή «μιας σειράς δυνάμεων από συμμάχους όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και άλλοι».

«Ο Ανατολικός Φρουρός θα προσθέσει ευελιξία και ισχύ στην αποτρεπτική μας στάση και θα καταστήσει σαφές ότι, ως αμυντική συμμαχία, είμαστε πάντα έτοιμοι να μας υπερασπιστούμε», τόνισε.

Δεν λέει αν ήταν σκόπιμες ή όχι η ενέργειες της Μόσχας

Δήλωσε επίσης πως «η αξιολόγησή μας για τα περιστατικά της Τετάρτης βρίσκεται σε εξέλιξη και, είτε οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν σκόπιμες είτε όχι, η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Συνεπώς, πρέπει – ως ΝΑΤΟ – να καταστήσουμε σαφές το σθένος μας και την ικανότητά μας να υπερασπιστούμε το έδαφός μας.»

Ικανοποιημένος από την αμερικανική ανταπόκριση

Ερωτηθείς για την αντίδραση των ΗΠΑ και τα σχόλια του προέδρου Τραμπ ο Ρούτε είπε:

«Η δέσμευση της Αμερικής προς το ΝΑΤΟ είναι ακλόνητη με κάθε έννοια», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία» επ’ αυτού και ότι είναι «πολύ ικανοποιημένος από την αμερικανική αντίδραση.»

Απέφυγε να απαντήσει για το αν μίλησε απευθείας με τον Τραμπ, αλλά σημείωσε την επαφή του Τραμπ με τον Πολωνό πρόεδρο, Καρόλ Ναβρότσκι.

Γκρίνκιουιτς: «Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται κάθε σπιθαμή του εδάφους του»

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης, Άλεξους Γκρίνκιουιτς, ανέφερε ότι το ζήτημα της περιφερειακής ασφάλειας ήταν κεντρικό στην πρόσφατη συζήτησή του με ηγέτες των χωρών της Βαλτικής, καθώς και στο πλαίσιο της συζήτησης για «την απάντηση του ΝΑΤΟ στην απερίσκεπτη και επικίνδυνη ενέργεια που σημειώθηκε στην Πολωνία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα».

Εξέφρασε την «απόλυτη υπερηφάνεια» του για την αντίδραση του ΝΑΤΟ.

Ανέφερε ότι «αυτή η αποφασιστικότητα θα συνεχιστεί με την αποστολή Ανατολικός Φρουρός», προσθέτοντας ότι «αν και η άμεση προσοχή μας είναι στραμμένη στην Πολωνία, η κατάσταση αυτή ξεπερνά τα σύνορα ενός μόνο κράτους».

«Η Πολωνία και οι πολίτες σε όλη τη Συμμαχία πρέπει να αισθάνονται σιγουριά από την ταχεία αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και από τη σημαντική ανακοίνωση που κάναμε σήμερα. Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται κάθε σπιθαμή του εδάφους του.»

Εστίαση στην άμυνα της Συμμαχίας

Αφού ρωτήθηκε για το αν έχει έρθει η ώρα οι σύμμαχοι να αρχίσουν να καταρρίπτουν drones ήδη από τον δυτικό εναέριο χώρο της Ουκρανίας, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης, Άλεξους Γκρίνκιουιτς, απάντησε:

«Αυτό που θα πω είναι πως η επιχείρηση Ανατολικός Φρουρός επικεντρώνεται στην άμυνα του εδάφους της Συμμαχίας, και προς το παρόν δεν βλέπω καμία σύγκρουση ανάμεσα στην υποστήριξη που παρέχουν τα επιμέρους κράτη στην Ουκρανία και σε ό,τι προσφέρουν για τη συγκεκριμένη προσπάθεια.»

Σημείωσε ότι η κλίμακα της παραβίασης ήταν μεγαλύτερη από τις προηγούμενες και ότι η ενίσχυση με περισσότερους πόρους θα βοηθήσει σημαντικά στο μέλλον, μεταξύ άλλων και στη μείωση του κόστους άμυνας της Συμμαχίας.

«Δεν θέλω οι στρατιώτες μου να σκέφτονται πόσο κοστίζουν τα όπλα τους· θέλω να υπερασπίζονται τους πολίτες μας», κατέληξε.

υστηρό μήνυμα προς τη Μόσχα

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ εξέφρασε την ανησυχία του για την σοβαρότητα του περιστατικού, αποφεύγοντας πάλι να το χαρακτηρίσει ως σκόπιμη ενέργεια εκ μέρους της Μόσχας.

«Όποια κι αν ήταν η πρόθεση πίσω από αυτό – ναι ή όχι – και είτε ήταν λάθος είτε όχι, εξακολουθούμε να το διερευνούμε. Ήταν απερίσκεπτο, ήταν απαράδεκτο. Πρόκειται για ρωσικά drones και το θεωρούμε εξαιρετικά σοβαρό.»