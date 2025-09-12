Ισραήλ: Οι IDF έπληξαν 500 στόχους στη Γάζα αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάληψή της

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πάνω από 500 στόχους στην Πόλη της Γάζας αυτή την εβδομάδα σε πέντε κύρια κύματα, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για μια επερχόμενη μεγάλη χερσαία επίθεση εναντίον της Χαμάς στην περιοχή, αναφέρει ο στρατός.

Τα τρία πρώτα κύματα επικεντρώθηκαν στις συνοικίες Νταράτζ, Τούφα και Σεΐχ Ραντβάν της πόλης της Γάζας. Τις τελευταίες ημέρες, οι IDF αναφέρουν ότι επέκτειναν τις επιθέσεις του στο στρατόπεδο Σάτι και σε άλλες περιοχές στο Σεΐχ Ραντβάν.

Οι επιδρομές έχουν καταστρέψει αρκετούς πολυώροφους πύργους που, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για επιτήρηση, ως θέσεις ελεύθερων σκοπευτών, για την αποθήκευση όπλων, και μερικοί από τους οποίους είχαν σήραγγες που διέτρεχαν από κάτω.

Πριν από τις επιθέσεις, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις προς τους Παλαιστίνιους πολίτες που κατοικούν στην περιοχή.

