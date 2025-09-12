Η Κίνα καλεί τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του TikTok μέσω διαλόγου

Η Κίνα θα εξετάσει τα ζητήματα σχετικά με το TikTok σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς και προτρέπει τις ΗΠΑ να επιλύσουν τις όποιες ανησυχίες μέσω διαλόγου που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ισότιμη διαβούλευση, ανέφερε ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου την Παρασκευή.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η εφαρμογή σύντομων βίντεο της ByteDance, η οποία αντιμετωπίζει πιθανή απαγόρευση στις ΗΠΑ εκτός εάν περάσει στην ιδιοκτησία των ΗΠΑ, θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη συνάντησης με ανώτερους Κινέζους αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε έναν λογαριασμό TikTok τον περασμένο μήνα, παρέτεινε την προθεσμία για την TikTok να εκποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Reuters