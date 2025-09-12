Logo Image

ΝΑΤΟ: Καμία απειλή τα στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας και Λευκορωσίας

Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones

Το ΝΑΤΟ δεν βλέπει καμία «άμεση στρατιωτική απειλή» εναντίον κάποιας από τις 32 χώρες μέλη, λόγω των στρατιωτικών γυμνασίων που ξεκίνησαν σήμερα η Ρωσία και η Λευκορωσία, δήλωσε αξιωματούχος της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ «παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας», είπε ο αξιωματούχος, καλώντας «τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να ενεργούν με προβλέψιμο και διάφανο τρόπο».

«Δεν βλέπουμε καμία άμεση στρατιωτική απειλή εναντίον οιουδήποτε συμμάχου του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε, μετά τη διείσδυση τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη περίπου είκοσι ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε χθες Πέμπτη τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της ΕΕ.

«Δηλώσαμε σαφώς πως αυτή η ανεύθυνη πράξη αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας και συνιστά απευθείας απειλή για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο να παραμείνει ανώνυμος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

