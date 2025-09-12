Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Τον πιάσαμε» – Πώς έφτασαν στα ίχνη του 22χρονου δράστη οι αρχές

«Τον πιάσαμε». Με τη φράση αυτή ξεκίνησε κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, την ενημέρωση των αρχών, για τη σύλληψη του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Όπως μετέδωσαν και νωρίτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν και φωτογραφίες του μετά τη σύλληψή του.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια του Τάιλερ Ρόμπινσον έπαιξε ρόλο στη σύλληψή του.

«Ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του επικοινώνησε με την αστυνομία, ενημερώνοντας ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολόγησε ή υπονόησε ότι είχε διαπράξει το περιστατικό», ανέφερε ο κυβερνήτης της Γιούτα.

Το οικογενειακό δείπνο και τα μηνύματα με τον συγκάτοικο

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον «είχε πολιτικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια», είπε ένα μέλος της οικογένειας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα. Το μέλος της οικογένειας αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο δείπνο όταν, σε συνομιλία με ένα άλλο μέλος της οικογένειας, ο Ρόμπινσον τόνισε ότι ο Τσάρλι Κερκ θα ερχόταν στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια σημείωσε ότι «συζήτησαν γιατί δεν συμπαθούσαν τον ίδιο και τις απόψεις που είχε» και το μέλος της οικογένειας «είπε ότι ο Κερκ ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος».

Ο κυβερνήτης της Γιούτα αναφέρθηκε συνέχεια σε μηνύματα μεταξύ του Τάιλερ Ρόμπινσον και του συγκάτοικού του. «Οι ερευνητές ανέκριναν τον συγκάτοικό του, ο οποίος δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον έκανε ένα αστείο στην υπηρεσία μηνυμάτων Discord» σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, στα μηνύματα, άτομο που κατονομάζεται ως Τάιλερ δήλωνε την ανάγκη να παραληφθεί ένα τουφέκι από ένα σημείο και να εγκαταλειφθεί σε έναν θάμνο. Ο κυβερνήτης της Γιούτα επεσήμανε πως ένα μήνυμα αναφερόταν σε ένα τουφέκι τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Στα μηνύματα, πρόσθεσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, υπήρχε αναφορά σε χαραγμένες σφαίρες, με τον Τάιλερ να φέρεται να λέει ότι έπρεπε να αλλάξει ρούχα.

«Τα μηνύματα στις σφαίρες μιλούν από μόνα τους»

Ο κυβερνήτης της Γιούτα σημείωσε ακόμη ότι τα μηνύματα στις σφαίρες μιλούν από μόνα τους.

«Νομίζω ότι το πιο ξεκάθαρο είναι αυτό που λέει ‘catch fascists’» συμπλήρωσε. «Νομίζω ότι αυτό μιλάει από μόνο του» συνέχισε.

Το χρονικό

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξη και περιέγραψε το χρονικό:

10 Σεπτεμβρίου

12:23 μ.μ. – Ο Τσάρλι Κερκ δέχεται την ένοπλη επίθεση

12:39 μ.μ. – Η αστυνομία ασφαλίζει το σημείο

11 Σεπτεμβρίου

10 π.μ. – Το FBI δημοσιεύει φωτογραφίες του υπόπτου. Λίγο αργότερα, ο ύποπτος επικηρύσσεται με 100.000 δολ. από το FBI.

5:30 μ.μ. – Ο διευθυντής του FBI και ο αναπληρωτής διευθυντής του φτάνουν στο σημείο,

8 μ.μ. – Πραγματοποιείται συνέντευξη Τύπου,

10 μ.μ. – Ο ύποπτος συλλαμβάνεται.

Ο διευθυντής του FBI ανέφερε ότι διεξήχθησαν «περίπου 7.000 ανακρίσεις».

Έδρασε μόνος, εκτιμούν οι αρχές

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο ύποπτος έδρασε μόνος. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο στη δολοφονία, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.

Ο ύποπτος συνελήφθη στην κομητεία Ουάσιγκτον, στη νότια Γιούτα, σε απόσταση περίπου 3-4 ωρών με το αυτοκίνητο από το Όρεμ, όπου ζει η οικογένειά του.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 22χρονος φέρεται να άλλαξε ρούχα τουλάχιστον 2 φορές όσο βρισκόταν στον χώρο της δολοφονίας του Κερκ.

Τραμπ: Συνελήφθη ο δράστης

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ έχει συλληφθεί. Η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.

«Νομίζω με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας ότι τον έχουμε συλλάβει» είπε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι τον ύποπτο κατέδωσε στις αρχές ένα άτομο που τον γνώριζε.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι δεν γνωρίζει εάν ο ύποπτος για τη δολοφονία του Κέρκ ήταν τμήμα «ενός ευρύτερου δικτύου».

Ο Τραμπ δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του υπόπτου, είπε ωστόσο ότι είναι 28 με 29 ετών και ότι συνελήφθη με τη βοήθεια του πατέρα του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο δολοφόνος του Κερκ θα καταδικαστεί σε θάνατο και πρόσθεσε: «Ο Κερκ ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και δεν του άξιζε αυτό».

Ελάχιστα λεπτά μετά τις δηλώσεις Τραμπ, πηγή με γνώση του θέματος, επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι πράγματι ο ύποπτος έχει συλληφθεί και κρατείται υπό τους πολιτειακούς νόμους της Γιούτα.

Το νέο βίντεο

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, το FBI δημοσιοποίησε νέο βίντεο που φαίνεται να καταγράφει τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας να πηδά από την ταράτσα κτιρίου στο Utah Valley University και να απομακρύνεται από την περιοχή.

The FBI has released new footage showing the alleged shooter of conservative personality and commentator Charlie Kirk jumping off the roof of a building at Utah Valley University and fleeing the immediate area, carrying what is believed to be the rifle used in the shooting…

Ο άνδρας εμφανιζόταν να κρατά ένα αντικείμενο τυλιγμένο σε τσάντα ή πετσέτα, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν το όπλο της επίθεσης.

Το κείμενο ανανεώνεται…