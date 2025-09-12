Ο Νετανιάχου απορρίπτει ως «τρελές» τις θεωρίες συνωμοσίας ότι το Ισραήλ βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στις θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο ότι το Ισραήλ βρισκόταν πίσω από τον θανατηφόρο πυροβολισμό του φιλοϊσραηλινού συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ την Τετάρτη, λέγοντας στο Newsmax ότι η κατηγορία είναι «τρελή».

«Αυτό είναι τρελό», είπε στην παρουσιάστρια Γκρέτα Βαν Σούστερεν, προσθέτοντας σαρκαστικά: «Το Ισραήλ αλλάζει επίσης την τροχιά της σελήνης, το Ισραήλ σπρώχνει τον ήλιο».

«Σπουδαίος άνθρωπος» ο Κερκ

Ο Νετανιάχου αποκάλεσε τον Κερκ «έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν μεγάλο υπέρμαχο της ελευθερίας του λόγου, της ελεύθερης συζήτησης, της ελευθερίας».

«Και θρηνούμε γι’ αυτόν, για τη σύζυγό του, την Έρικα, για τα δύο όμορφα παιδιά του».

Επικοινώνησε με τον Κερκ «πριν από μερικές εβδομάδες»

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι μίλησε μαζί του τηλεφωνικά «πριν από μερικές εβδομάδες» και ο Κερκ του είπε ότι κανόνιζε ένα ταξίδι στο Ισραήλ. Διάβασε μια επιστολή που έγραψε ο Κερκ τον Μάιο, η οποία ανάφερε: «Μία από τις μεγαλύτερες χαρές μου ως Χριστιανός είναι η υπεράσπιση του Ισραήλ και η δημιουργία συμμαχιών για την υπεράσπιση του ιουδαιοχριστιανικού πολιτισμού».

Ο Νετανιάχου καταδίκασε όσους «προσπαθούν ουσιαστικά να καταπνίξουν τη δημοκρατία, να καταπνίξουν την ελευθερία του λόγου, να σκοτώσουν όσους μιλούν σαν τον Τσάρλι».

«Και αυτοί οι άνθρωποι είναι ακριβώς το αντίθετο», πρόσθεσε. «Μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά καταπατούν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το πρώτο δικαίωμα που έχουμε είναι το δικαίωμα στη ζωή. Θέλουν να μας σκοτώσουν. Προσπαθούν. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ αρνητικό αποτέλεσμα, εκτός αν Αμερικανοί όπως οι Ισραηλινοί αντισταθούν σε αυτό και πουν: Με τίποτα, με τίποτα, δεν πρόκειται να παραδοθούμε σε αυτή τη βαρβαρότητα και σε αυτή τη δολοφονική προσπάθεια να εξαλειφθεί ο πολιτισμός μας και η ελευθερία μας».

Πηγή: Times of Israel