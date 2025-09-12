Δ. Τζανιδάκης στη «Ν»: Ενδεχομένως η Ρωσία να ήθελε να τεστάρει τα νατοϊκά αντανακλαστικά – Βλέπουμε μία ανετοιμότητα

«Κανείς δεν αμφιβάλει πλέον πως όταν τα drones περνούν 300-350 χιλιόμετρα εντός της πολωνικής επικράτειας δεν μιλάμε για ατύχημα. Δεν είναι δυνατόν να είναι ατύχημα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας, Δημήτρης Τζανιδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

Πρόσθεσε, δε, πως το ζήτημα είναι άλλο: «Ενδεχομένως η Ρωσία να ήθελε να τεστάρει τα νατοϊκά αντανακλαστικά, αλλά όταν 4 από τα 19 drones καταρρίφθηκαν βλέπουμε και μία ανετοιμότητα, ότι καλώς ή κακώς πως η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την απειλή αυτή».

«Ειδικά σε φθηνά drones, όπως αυτά που σύμφωνα με ειδικούς είναι πιο ακριβό να το αναχαιτίσεις παρά να το κατασκευάσεις» πρόσθεσε ο ίδιος.