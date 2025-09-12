Ισπανία: Το ΥΠΕΞ κλήτευσε την Ισραηλινή απεσταλμένη μετά τα σχόλια του γραφείου του Νετανιάχου κατά του Σάντσεθ

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, κάλεσε την Ισραηλινή επιτετραμμένη στη Μαδρίτη σχετικά με πρόσφατα σχόλια για την Ισπανία από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αλμπάρες κάλεσε την Ντάνα Έρλιχ – επί του παρόντος την κορυφαία διπλωμάτη του Ισραήλ στη Μαδρίτη – για να «απορρίψει κατηγορηματικά τις ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Κατηγορίες ότι ο Σάντσεθ διατύπωσε «απειλές γενοκτονίας»

Σε μια ανάρτηση στο X την Πέμπτη, το γραφείο του Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ότι διατύπωσε «απειλές γενοκτονίας», αναφερόμενο στην ανακοίνωση του Σάντσες τη Δευτέρα για νέα μέτρα κατά των παραδόσεων όπλων και καυσίμων με προορισμό το Ισραήλ.

Ο Σάντσες είχε δικαιολογήσει τα μέτρα λέγοντας ότι η Ισπανία δεν είχε πυρηνικές βόμβες, αεροπλανοφόρα ή μεγάλα αποθέματα πετρελαίου για να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε ως «γενοκτονία».

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί «γενοκτονίας» στη Γάζα

Το Ισραήλ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία και έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για γενοκτονία.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης ανησυχία για τους περιορισμούς της Μαδρίτης σε πλοία και αεροσκάφη που παραδίδουν όπλα ή καύσιμα αεριωθούμενων στρατιωτικής ποιότητας στο Ισραήλ, καθώς και για τις απαγορεύσεις εισόδου στους υπουργούς εθνικής ασφάλειας και οικονομικών του Ισραήλ.

Πηγή: Reuters