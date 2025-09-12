Εθνοφρουρά στο Μέμφις θα στείλει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτύξει μονάδες της Εθνοφρουράς στο Μέμφις, στο Τενεσί (νότιες ΗΠΑ), στο πλαίσιο του αγώνα του κατά της εγκληματικότητας που θέτει στο στόχαστρο μεγάλες πόλεις της χώρας που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

«Θα πάμε στο Μέμφις. Το Μέμφις έχει πολλά προβλήματα. Ο δήμαρχος είναι ευχαριστημένος είναι ένας Δημοκρατικός δήμαρχος (…). Θα το διευθετήσουμε αυτό όπως κάναμε στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στην αποστολή ομοσπονδιακών στρατιωτών και αστυνομικών στην πρωτεύουσα τον περασμένο μήνα.

WATCH: President Trump announces the National Guard will be going to Memphis: “We’re going to fix that like we did Washington.” pic.twitter.com/qjeWEXapI0 — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

