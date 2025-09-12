Logo Image

Εθνοφρουρά στο Μέμφις θα στείλει ο Τραμπ

Κόσμος

Εθνοφρουρά στο Μέμφις θα στείλει ο Τραμπ

REUTERS/Kevin Lamarque

«Το Μέμφις έχει πολλά προβλήματα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτύξει μονάδες της Εθνοφρουράς στο Μέμφις, στο Τενεσί (νότιες ΗΠΑ), στο πλαίσιο του αγώνα του κατά της εγκληματικότητας που θέτει στο στόχαστρο μεγάλες πόλεις της χώρας που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

«Θα πάμε στο Μέμφις. Το Μέμφις έχει πολλά προβλήματα. Ο δήμαρχος είναι ευχαριστημένος είναι ένας Δημοκρατικός δήμαρχος (…). Θα το διευθετήσουμε αυτό όπως κάναμε στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στην αποστολή ομοσπονδιακών στρατιωτών και αστυνομικών στην πρωτεύουσα τον περασμένο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τάιλερ Ρόμπινσον δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube