Αποκαλυπτική έκθεση ΟΗΕ: Θανατικές ποινές και δημόσιες εκτελέσεις για όσους βλέπουν ξένες σειρές και ταινίες στη Βόρεια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα εφαρμόζει όλο και περισσότερο τη θανατική ποινή, ακόμη και για πολίτες που παρακολουθούν ή διαμοιράζονται ξένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, σύμφωνα με σημαντική έκθεση του ΟΗΕ.

Η Βόρεια Κορέα, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, επιβάλλει επίσης περισσότερη καταναγκαστική εργασία στους πολίτες της, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τις ελευθερίες τους, αναφέρει η έκθεση.

Αύξηση των εκτελέσεων

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι την τελευταία δεκαετία το βορειοκορεατικό καθεστώς έχει ενισχύσει τον έλεγχο πάνω σε «όλες τις πτυχές της ζωής των πολιτών».

«Κανένας άλλος πληθυσμός στον σύγχρονο κόσμο δεν ζει κάτω από τόσο αυστηρούς περιορισμούς», καταλήγει η έκθεση, προσθέτοντας ότι η επιτήρηση έχει γίνει «πιο διαδεδομένη», εν μέρει χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί, οι Βορειοκορεάτες «θα συνεχίσουν να υφίστανται περισσότερα βάσανα, βίαιη καταπίεση και φόβο, όπως εδώ και τόσα χρόνια».

Η έκθεση, βασισμένη σε περισσότερες από 300 συνεντεύξεις με άτομα που διέφυγαν από τη Βόρεια Κορέα την τελευταία δεκαετία, διαπιστώνει ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά.

Από το 2015 έχουν τεθεί σε ισχύ τουλάχιστον έξι νέοι νόμοι που επιτρέπουν την επιβολή της θανατικής ποινής. Ένα από τα εγκλήματα που πλέον τιμωρείται με θάνατο είναι η παρακολούθηση ή ο διαμοιρασμός ξένου οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσπαθεί να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών σε εξωτερικές πληροφορίες.

Τι αναφέρουν δραπέτες του καθεστώτος

Δραπέτες ανέφεραν στους ερευνητές του ΟΗΕ ότι από το 2020 και μετά παρατηρούνται περισσότερες εκτελέσεις για διανομή ξένου περιεχομένου. Περιέγραψαν ότι οι εκτελέσεις γίνονται δημόσια, από εκτελεστικά αποσπάσματα, ώστε να τρομοκρατείται ο πληθυσμός και να αποθαρρύνεται η παραβίαση των νόμων.

Η Κανγκ Γκιουρί, που διέφυγε το 2023, δήλωσε στο BBC ότι τρεις φίλοι της εκτελέστηκαν επειδή βρέθηκαν με νοτιοκορεατικό περιεχόμενο. Παρευρέθηκε στη δίκη ενός φίλου της, 23 ετών, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο.

«Δικάστηκε μαζί με εμπόρους ναρκωτικών. Πλέον αυτά τα εγκλήματα αντιμετωπίζονται το ίδιο», είπε, προσθέτοντας ότι από το 2020 ο φόβος έχει αυξηθεί αισθητά.

Αυτές οι εμπειρίες αντιτίθενται στις προσδοκίες που είχαν οι Βορειοκορεάτες πριν από μια δεκαετία.

Όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία το 2011, πολλοί από τους δραπέτες που μίλησαν στην έκθεση είπαν ότι είχαν ελπίδες πως η ζωή τους θα βελτιωνόταν, καθώς είχε υποσχεθεί ότι οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να «σφίγγουν το ζωνάρι» – δηλαδή θα έχουν αρκετή τροφή. Υποσχέθηκε οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της ασφάλειας μέσω των πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, από τη στιγμή που ο Κιμ εγκατέλειψε τη διπλωματία με τη Δύση και τις ΗΠΑ το 2019 και επικεντρώθηκε στο πυρηνικό του πρόγραμμα, οι συνθήκες διαβίωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα επιδεινώθηκαν.

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν έχουν αρκετό φαγητό, και ότι τα τρία γεύματα την ημέρα θεωρούνται «πολυτέλεια». Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλοί ανέφεραν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και θανάτους από την πείνα σε όλη τη χώρα.

Την ίδια στιγμή, το καθεστώς κατέστειλε τις ανεπίσημες αγορές, από τις οποίες πολλές οικογένειες εξαρτιόνταν για την επιβίωσή τους. Επιπλέον, έγινε σχεδόν αδύνατο να διαφύγει κανείς από τη χώρα, λόγω αυστηρών ελέγχων στα σύνορα με την Κίνα και εντολών προς τα στρατεύματα να πυροβολούν όποιον προσπαθεί να περάσει.

Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

«Στις αρχές της διακυβέρνησης του Κιμ Γιονγκ Ουν είχαμε λίγη ελπίδα, αλλά δεν κράτησε πολύ», είπε μια νεαρή γυναίκα που διέφυγε το 2018 σε ηλικία 17 ετών.

«Η κυβέρνηση σταδιακά εμπόδιζε τους ανθρώπους να βγάζουν τα προς το ζην ανεξάρτητα, και το ίδιο το να ζεις έγινε καθημερινό μαρτύριο», κατέθεσε.

Η έκθεση αναφέρει: «Τα τελευταία 10 χρόνια, η κυβέρνηση έχει ασκήσει σχεδόν απόλυτο έλεγχο στους πολίτες, στερώντας τους τη δυνατότητα να παίρνουν δικές τους αποφάσεις» – είτε αυτές είναι οικονομικές, κοινωνικές ή πολιτικές. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην επιτήρηση συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτό.

Ένας δραπέτης είπε στους ερευνητές ότι αυτοί οι κυβερνητικοί περιορισμοί στοχεύουν στο «να κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά των ανθρώπων».

«Είναι μια μορφή ελέγχου που στοχεύει στην εξάλειψη ακόμη και της παραμικρής δυσαρέσκειας ή παραπόνου», είπε ανώνυμα.

Αύξηση και στην καταναγκαστική εργασία

Η έκθεση αναφέρει επίσης αύξηση στη χρήση καταναγκαστικής εργασίας. Άτομα από φτωχές οικογένειες στρατολογούνται σε «ταξιαρχίες σοκ» για βαριά χειρωνακτική εργασία, όπως σε κατασκευές ή ορυχεία.

Οι εργαζόμενοι ελπίζουν ότι αυτό θα βελτιώσει την κοινωνική τους θέση, αλλά οι συνθήκες είναι επικίνδυνες και οι θάνατοι συχνοί. Αντί να βελτιώσει την ασφάλεια, η κυβέρνηση εξυμνεί τους θανάτους ως «θυσία για τον Κιμ Γιονγκ Ουν». Τα τελευταία χρόνια φέρεται να έχουν επιστρατευτεί και χιλιάδες ορφανά και παιδιά του δρόμου.

Αυτή η έκθεση έρχεται μετά την πρωτοποριακή έρευνα του ΟΗΕ το 2014, η οποία διαπίστωσε για πρώτη φορά ότι το βορειοκορεατικό καθεστώς διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι σοβαρότερες παραβιάσεις καταγράφηκαν στα διαβόητα πολιτικά στρατόπεδα, όπου κρατούμενοι μπορεί να φυλακιστούν εφ’ όρου ζωής ή να «εξαφανιστούν».

Η φετινή έκθεση του 2025 διαπιστώνει ότι τουλάχιστον τέσσερα τέτοια στρατόπεδα εξακολουθούν να λειτουργούν, ενώ οι κρατούμενοι στις κανονικές φυλακές εξακολουθούν να υφίστανται βασανιστήρια και κακομεταχείριση.

Πολλοί δραπέτες ανέφεραν ότι είδαν κρατούμενους να πεθαίνουν από κακομεταχείριση, υπερκόπωση και ασιτία, αν και ο ΟΗΕ σημείωσε «κάποιες περιορισμένες βελτιώσεις», όπως «μικρή μείωση της βίας από τους φρουρούς».

Παραπομπή στη Χάγη ζητά ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ ζητά να παραπεμφθεί η κατάσταση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρξει παραπομπή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από το 2019, δύο από τα μόνιμα μέλη του —η Κίνα και η Ρωσία— μπλοκάρουν συστηματικά τις προσπάθειες επιβολής νέων κυρώσεων κατά της Βόρειας Κορέας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν συμμετείχε σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποδοχής του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ και της μεταχείρισης των πολιτών της από τα δύο αυτά κράτη.

Ο ΟΗΕ, πέρα από την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, καλεί τη Βόρεια Κορέα να κλείσει τα πολιτικά στρατόπεδα, να καταργήσει τη θανατική ποινή και να διδάξει στους πολίτες της τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Οι αναφορές μας δείχνουν ξεκάθαρη και έντονη επιθυμία για αλλαγή, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους της [Βόρειας Κορέας]», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κ. Τουρκ.

Με πληροφορίες από BBC