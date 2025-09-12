Τραμπ: Εξαντλείται γρήγορα η υπομονή μου με τον Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η υπομονή του απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «εξαντλείται γρήγορα» και ανέφερε το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά των ρωσικών τραπεζών και του πετρελαϊκού τομέα, χωρίς όμως να δεσμευτεί πάντως.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης στο κανάλι Fox News στη Νέα Υόρκη, ότι πρέπει επίσης να πειστεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δηλώνοντας: «Χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».