Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: 28 – 29 ετών ο συλληφθείς – Ο ρόλος του πατέρα του δράστη και ενός πάστορα

Στοιχεία για τον ύποπτο που κρατείται από τις αρχές για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξής του στο Fox News, στην οποία και αποκάλυψε ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία συνελήφθη, ο Τραμπ είπε ότι ο δράστης είναι «28 ή 29 ετών», διορθώνοντας την προηγούμενη εικόνα των αρχών, που έκαναν λόγο για άτομο «κολεγιακής ηλικίας».

«Ο πατέρας τον έπεισε να παραδοθεί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι το καθοριστικό βήμα για τη σύλληψη έγινε από τον ίδιο τον πατέρα του υπόπτου. Όπως είπε, «κάποιος πολύ κοντινός» αναγνώρισε τον δράστη και απευθύνθηκε σε έναν πάστορα. Εκείνος με τη σειρά του μίλησε στον πατέρα, ο οποίος και απευθύνθηκε σε στέλεχος της υπηρεσίας US Marshal και έπεισε τον γιο του να παραδοθεί στις αρχές.

«Ο πατέρας, ναι, ο ίδιος του ο πατέρας, είπε “πρέπει να πάμε” και τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα. Είναι εκεί τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η διαδικασία έγινε μέσω ενός ομοσπονδιακού αστυνομικού, «που ήταν φανταστικός».

Οι πρώτες πληροφορίες

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του συλληφθέντος. Ωστόσο, η αναφορά του Τραμπ σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ βρίσκεται υπό κράτηση.

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ, ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA και σημαίνουσα φιγούρα του συντηρητικού κινήματος, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, συγκλονίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και πυροδοτώντας νέο κύκλο συζητήσεων για την πολιτική βία.