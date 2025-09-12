Τραμπ: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προ ολίγου ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ έχει συλληφθεί.

Η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.

BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: “I think, with a high degree of certainty, we have him in custody.” pic.twitter.com/wAAGegrrWI — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

«Nομίζω με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας ότι τον έχουμε συλλάβει» είπε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι τον ύποπτο κατέδωσε στις αρχές ένα άτομο που τον γνώριζε.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι δεν γνωρίζει εάν ο ύποπτος για τη δολοφονία του Κέρκ ήταν τμήμα «ενός ευρύτερου δικτύου».

Αν και ο Τραμπ δεν αποκάαλυψε την ταυτότητα του υπόπτου, είπε ωστόσο ότι είναι 28 με 29 ετών και ότι συνελήφθη με τη βοήθεια του πατέρα του.

Ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο δολοφόνος του Κερκ θα καταδικαστεί σε θάνατο. Ο Κερκ ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και δεν του άξιζε αυτό».

Ελάχιστα λεπτά μετά τις δηλώσεις Τραμπ, πηγή με γνώση του θέματος, επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι πράγματι ο ύποπτος έχει συλληφθεί και κρατείται υπό τους πολιτειακούς νόμους της Γιούτα.

Σαν παιδί μου

Ο Τραμπ μίλησ εμε πολύ θερμά λόγια για τον Κερκ, τον οποίο είπε ότι είχε σαν παιδί του.

Ήταν «ένα εξαιρετικό παιδί» που «με βοήθησε με το TikTok», είπε ο Τραμπ, θυμίζοντας ότι οι Ρεπουμπλικάνοι κατα κανόνα δεν κερδίζουν στους νέους ψηφοφόρους.

«Δεν έχω ξαναδεί νέο κόσμο να πιστεύει τόσο πολύ ένα άτομο όπως πίστευαν τον Τσάρλι», προσθέτει.

Το νέο βίντεο

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, το FBI δημοσιοποίησε έβα νέο βίντεο που φαίνεται να καταγράφει τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας να πηδά από την ταράτσα κτιρίου στο Utah Valley University και να απομακρύνεται από την περιοχή.

Ο άνδρας εμφανιζόταν να κρατά ένα αντικείμενο τυλιγμένο σε τσάντα ή πετσέτα, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν το όπλο της επίθεσης.

Η ενδυμασία και το καπέλο του ταιριάζουν με εκείνα που φορούσε το άτομο που το FBI είχε ήδη χαρακτηρίσει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» σε προηγούμενο υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και σε γειτονιά της περιοχής.

The FBI has released new footage showing the alleged shooter of conservative personality and commentator Charlie Kirk jumping off the roof of a building at Utah Valley University and fleeing the immediate area, carrying what is believed to be the rifle used in the shooting… pic.twitter.com/iygR7g7U04 — OSINTdefender (@sentdefender) September 12, 2025

Στη δημοσιότητα δόθηκαν επίσης από το FBI φωτογραφίες του δολοφόνου.