ΗΠΑ: Στην «πυρά» μεγάλο απόθεμα αντισυλληπτικών για… ιδεολογικούς λόγους

Στην καταστροφή ενός αποθέματος αντισυλληπτικών αξίας σχεδόν 10 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προοριζόταν για αναπτυσσόμενες χώρες προχώρησε η αμερικανική Υπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID), σύμφωνα με τους New York Times.

Αντισυλληπτικά χάπια, κολπικά σπιράλ και άλλα εμφυτεύματα καταστράφηκαν σε άγνωστη τοποθεσία κατόπιν διαταγής της κυβέρνησης Τραμπ. Βρίσκονταν εδώ και μήνες σε αποθήκη στο Βέλγιο.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται σήμερα τη σχετική ανακοίνωση ενός αξιωματούχου της USAID, οργανισμού που έχει πλέον ενσωματωθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεσμεύεται να προστατεύσει τη ζωή των παιδιών που πρόκειται να γεννηθούν σ’ ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση, συγχέοντας προφανώς την αντισύλληψη με την άμβλωση. «Η κυβέρνηση δεν θα παρέχει πλέον αντισυλληπτικά άμβλωσης υπό την κάλυψη της ξένης βοήθειας».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μειώσει σημαντικά τη διεθνή αρωγή που προσφέρουν, ιδιαίτερα με την κατάργηση τον Ιούλιο βοήθειας περίπου 9 δισεκ. δολαρίων που προοριζόταν κυρίως για το εξωτερικό.

Η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε επίσης χιλιάδες εργαζομένους της USAID και κατάργησε σειρά προγραμμάτων που ευνοούσαν τον οικογενειακό προγραμματισμό ή τις αμβλώσεις.

Επιπλέον, η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση σταμάτησε να χορηγεί οποιαδήποτε βοήθεια, άμεσα ή έμμεσα, σε ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις που προβαίνουν σε αμβλώσεις ή προωθούν ενεργά την εθελούσια διακοπή της κύησης ως μέθοδο οικογενειακου προγραμματισμού.

«Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης (…) είναι μια πράξη εσκεμμένα ανεύθυνη και βλαπτική για τις γυναίκες και τα κορίτσια ολόκληρου του κόσμου», είχε αντιδράσει τότε σε ανακοίνωσή της η MSF USA, το αμερικανικό παράρτημα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα.