Politico: Απροετοίμαστο το ΝΑΤΟ για τα φθηνά, ξύλινα ρωσικά drones – «Σηκώθηκαν» πανάκριβοι πύραυλοι και μαχητικά

Φθηνές κατασκευές από ξύλο και αφρολέξ ήταν τα ρωσικά drones, τα οποία εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ωστόσο για την κατάρριψή τους επιστρατεύθηκαν συστήματα πολλών εκατομμυρίων που υπογραμμίζουν πως το ΝΑΤΟ είναι απροετοίμαστο απέναντι σε τέτοιες απειλές, σημειώνει σε δημοσίευμά του το Politico.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η αντίδραση του ΝΑΤΟ φαίνεται να ήταν λιγότερο αποτελεσματική από εκείνη της Ουκρανίας, η οποία αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερες επιθέσεις με ρωσικά drones.

Σύμφωνα με τη συνεργάτιδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων Ουλρίκε Φράνκε, την οποία επικαλείται το Politico, υπάρχει μια ασυμφωνία μεταξύ του χαμηλού κόστους των ρωσικών συστημάτων και της δαπανηρής στρατιωτικής αντίδρασης του ΝΑΤΟ: «Τι θα κάνουμε, θα στέλνουμε F-16 και F-35 κάθε φορά; Δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να εξοπλιστούμε καλύτερα με συστήματα κατά των drones» πρόσθεσε η ίδια.

Το Politico επικαλείται το δημοσίευμα της Welt, κατά το οποίο 5 από τα drones στόχευαν βάση του ΝΑΤΟ που προμηθεύει με αμυντικό υλικό την Ουκρανία. Όπως αναφέρει, τα drones αναχαιτίστηκαν από ολλανδικά F-35, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης ένας αεροσκάφος ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ, ένα ιταλικό αεροπλάνο επιτήρησης και ένα γερμανικό σύστημα αεράμυνας Patriot.

Πρόκειται για εξοπλισμό αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση φθηνών ρωσικών drones Gerbera – απομιμήσεις του Shahed του Ιράν, το κόστος των οποίων εκτιμάται σε 10.000 δολάρια, αναφέρει το Politico, το οποίο σχολιάζει πως αυτή η φθηνή εισβολή προκάλεσε μια αντίδραση σε υψηλό επίπεδο, με την Πολωνία να ζητεί την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Φθηνά drones, ακριβοί πύραυλοι

Το Politico παρατηρεί πως η αεράμυνα εδώ και καιρό αναγνωρίζεται ως ένα από τα κύρια κενά σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δυνατότητες των χωρών του ΝΑΤΟ, ενώ σημειώνει ότι πολλά από τα χρήματα του προγράμματος SAFE προορίζονται για πολύ ακριβά όπλα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε ότι τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεράμυνας MIM-104 Patriot και τα γαλλο-ιταλικά συστήματα αεράμυνας SAMP/T, που κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια το καθένα, δεν αποτελούν λογική επιλογή για χρήση εναντίον των φθηνών ρωσικών drones καμικάζι. Η Ουκρανία έχει αναπτύξει δικά της φθηνά αντι-drones συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές απειλές.

Οι προκλήσεις των drones

Μερικοί από τους κολοσσούς της άμυνας της Ευρώπης προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται με τα drones.

Σύμφωνα με την κ. Φράνκε, υπάρχουν δύο κύριες προκλήσεις μπροστά μας όσον αφορά την άμυνα κατά των drones:

Ένα σύστημα δεν θα είναι σε θέση να αποκρούσει όλες τις απειλές. Όπως σημείωσε, θα χρειαστούμε μια πολυεπίπεδη άμυνα. Η γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας: Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία προσαρμόζουν συνεχώς τα επιθετικά και αμυντικά τους drones.