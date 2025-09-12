Η στρατηγική της σαλαμοποίησης: Πώς ο Πούτιν δοκιμάζει την αντοχή της Δύσης

Τα 19 ρωσικά drones που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο την περασμένη Τετάρτη, προκαλώντας την απογείωση πολωνικών και ΝΑΤΟϊκών μαχητικών για την αναχαίτισή τους, άλλαξαν τα δεδομένα στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Μπορεί να μην επηρέασαν τις μάχες στο μέτωπο. Αλλά σηματοδότησαν την πρώτη φορά, από την έναρξη του πολεμικού, που ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη φτάνουν σε τέτοια κλίμακα σε συμμαχικό έδαφος.

Η κίνηση της Μόσχας δεν είναι τυχαία. Αναλυτές που μίλησαν στο CNBC τη συνδέουν με τη γνωστή πλέον στρατηγική της σαλαμοποίησης (salami-slicing): μικρά, κλιμακούμενα βήματα, που δεν προκαλούν άμεση σύγκρουση, αλλά βελτιώνουν σταδιακά τη θέση της Ρωσίας εις βάρος της Δύσης.

Η τακτική του Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνουν ειδικοί, έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα αυτήν την τακτική. Από την αθόρυβη προώθηση των ρωσικών συνόρων στη Γεωργία, μέχρι την εισβολή στην Κριμαία το 2014 και τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας.

«Η στρατηγική της Μόσχας είναι να προτρέπει, να σπρώχνει και να δοκιμάζει τη Δύση», σχολιάζει στο CNBC ο Μπέντζαμιν Γκοντγουιν, εταίρος στην PRISM Strategic Intelligence. «Το ΝΑΤΟ έχει δείξει πως δεν θέλει μια άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία και αυτό δημιουργεί ένα ασύμμετρο πλεονέκτημα για το Κρεμλίνο».

Αμηχανία στο ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση κινητοποίηση των συμμάχων.

Όμως η συζήτηση στο εσωτερικό της Συμμαχίας είναι πιο δύσκολη: μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανοχή απέναντι στις «δοκιμές» της Ρωσίας χωρίς να χαθεί η αξιοπιστία της αποτροπής;

«Είδαμε ηλεκτρονικό πόλεμο σε όλη την Ευρώπη, παραβιάσεις εναέριου χώρου, και τώρα drones στην Πολωνία», προειδοποιεί ο Γκοντγουιν. «Το ΝΑΤΟ μέχρι στιγμής δεν έχει βρει έναν αποτελεσματικό τρόπο να σταματήσει αυτές τις κινήσεις».

Η διάσταση Ουάσιγκτον – Βαρσοβίας

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζει το περιστατικό με αμφισημία. «Τι γίνεται με τη Ρωσία που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Ορίστε πάλι!», γράφει στα κοινωνικά δίκτυα, για να συμπληρώσει αργότερα ότι «ίσως να ήταν λάθος».

Η απάντηση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ ήταν αιχμηρή: «Κι εμείς θα θέλαμε να ήταν λάθος. Αλλά δεν ήταν. Και το ξέρουμε».

Η Βαρσοβία απαιτεί σκληρή στάση και σαφή μηνύματα αποτροπής, ενώ η Ουάσιγκτον εμφανίζεται επιφυλακτική για το πώς θα ερμηνευθεί μια άμεση απάντηση στη Μόσχα.

Σενάρια για το αύριο

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου έφερε νέα μέτρα ενίσχυσης της άμυνας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και άνοιξε τη συζήτηση για πρόσθετες κυρώσεις. Όμως το ερώτημα παραμένει: θα βρει το ΝΑΤΟ τη βούληση να ανακόψει τη ρωσική τακτική του «σαλαμιού» πριν το επόμενο, πιο επικίνδυνο τεστ;