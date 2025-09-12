Logo Image

Ο Τραμπ θα παραστεί στην κηδεία Κερκ

Κόσμος

REUTERS/Jim Urquhart

«Το θεωρώ υποχρέωσή μου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα παραστεί στην κηδεία του 31χρονου Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε χθες κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστημιακό χώρο στη Γιούτα.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι θα παρευρεθεί στην κηδεία του Κερκ: «Νομίζω (η κηδεία) θα γίνει στην Αριζόνα. Μου ζήτησαν να πάω και το θεωρώ υποχρέωσή μου. Όποτε και να γίνει θα πάω».

Η δολοφονία Κερκ έχει πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός ΗΠΑ καθώς και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Για την ώρα ο δράστης δεν έχει συλληφθεί, ενώ έχουν δοθεί στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες του από το σημείο της επίθεσης.

