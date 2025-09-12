Τζόρτζιο Αρμάνι: Τι αναφέρει η διαθήκη του – Ζητεί από τους κληρονόμους τη σταδιακή πώληση του ιταλικού οίκου μόδας

Εντολή στους κληρονόμους του να προχωρήσουν σε σταδιακή πώληση του οίκου μόδας που είχε δημιουργήσει δίνει μέσω της διαθήκης του ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Reuters, ο θρύλος της μόδας ζητεί μέσω της διαθήκης του από τους κληρονόμους του να πωλήσουν το 15% των μετοχών του ιταλικού οίκου εντός 18 μηνών και αργότερα να μεταβιβάσουν ένα επιπλέον 30% έως το 54,9% στον ίδιο αγοραστή, μεταξύ τριών και πέντε ετών μετά τον θάνατό του.

Εναλλακτικά, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετοχών της εταιρείας (IPO), αναφέρει η διαθήκη.

Σε ό,τι αφορά την πώληση του ιταλικού οίκου μόδας, σύμφωνα με τη διαθήκη, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στον όμιλο LVMH, στις εταιρείες Luxottica ή L’Oreal ή σε άλλη επιχείρηση ανάλογης ισχύος με την οποία η εταιρεία του Αρμάνι έχει εμπορικούς δεσμούς.

Ο Αρμάνι ήταν ο μοναδικός μεγαλομέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε με τον εκλιπόντα συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι τη δεκαετία του 1970 και στην οποία διατήρησε σφιχτά τα ηνία μέχρι το τέλος.

Τα δικαιώματα ψήφου

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Ιταλία, ο Λεο Νταλ’ Όρκο, σύντροφος και δεξί χέρι του Ιταλού σχεδιαστή, εξασφαλίζει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στους κόλπους του οίκου μόδας. Το 30% του οίκου θα ελέγχεται από τα δύο ανίψια του Αρμάνι, Σιλβάνα και Αντρέα, ενώ το υπόλοιπο 30% από το ίδρυμα που είχε δημιουργήσει ο θρύλος της μόδας.

Σε ό,τι αφορά την εταιρεία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του, βάσει των επιθυμιών του εκλιπόντος, ιδιοκτήτες ορίζονται η αδελφή του Ροσάνα και τα δύο ανίψια του.

Μεταξύ των άλλων, πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται στο Μιλάνο και για επαύλεις στο Σαιν Τροπέ και το ιταλικό νησί Παντελερία.

Ο σύντροφος και κύριος συνεργάτης του, Λέο Νταλ’ Όρκο, θα έχει την επικαρπία των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου του μεγάρου της ιταλικής συμπρωτεύουσας στο οποίο ζούσε ο σχεδιαστής.

Στην διαθήκη του, επίσης, ο Τζόρτζιο Αρμάνι ζητεί ο οίκος του να τύχει «ηθικής, αδιάβλητης και άμεμπτης διαχείρισης», με έμφαση σε ένα σύγχρονο και ουσιαστικό στυλ, στην κομψότητα, στην καινοτομία και στην ποιότητα.

Διαβάστε ακόμη: