Τσάρλι Κερκ: Όταν έλεγε τον Ερντογάν «ισλαμιστή δικτάτορα» και ζητούσε την έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ

Ο Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ συζητούσε με φοιτητές στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, εστίαζε στις δημόσιες τοποθετήσεις του σε θέματα εσωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, πολιτισμικής ταυτότητας και κοινωνικά ζητήματα. Ωστόσο είχε όπως φαίνεται διαμορφωμένη άποψη και για τα όσα συμβαίνουν κοντά στη δική μας γειτονιά.

Σε μία από τις σπάνιες τοποθετήσεις του για την εξωτερική πολιτική, τον ακούμε να επικρίνει τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πως «εξελίσσεται σε ισλαμιστή δικτάτορα μίας χώρας που καταρρέει».

Επισημαίνει παράλληλα ότι η Τουρκία δεν έχει θέση στο ΝΑΤΟ, εξαιτίας των όσων έχει κάνει στους Αρμένιους, αλλά και επειδή δεν προσφέρει τίποτα στις ΗΠΑ.