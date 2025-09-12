Ενόχληση Βαρσοβίας για τις δηλώσεις Τραμπ για τα ρωσικά drones: «Όχι δεν ήταν λάθος»

Η Βαρσοβία επέπληξε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος (με μια σχετική καθυστέρηση) εκτίμησε ότι η εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο μπορεί να ήταν ατύχημα.

«Όχι, δεν ήταν λάθος», έγραψε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι στο X σε απάντηση στη δήλωση του Τραμπ, αφού η επίθεση του Κρεμλίνου αναστάτωσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Την Τετάρτη, πολωνικά και ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να καταρρίψουν ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Το περιστατικό θεωρήθηκε ευρέως στην Ευρώπη ως στρατιωτική και πολιτική δοκιμασία από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον ήταν αρχικά συγκρατημένη, με τον Τραμπ να δημοσιεύει ένα αινιγματικό μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social: «Μπορεί να ήταν λάθος. Μπορεί να ήταν λάθος, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με τίποτα σχετικά με αυτή την κατάσταση», είπε.

Με πληροφορίες από Politico