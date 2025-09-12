Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 νεκροί από τις ταραχές – 12.500 φυλακισμένοι δραπέτευσαν και διαφεύγουν

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Νεπάλ, στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του αποκλεισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα και κατά της διαφθοράς, καθώς και στη διάρκεια των ταραχών που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης, όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.

Οι ταραχές, οι πιο φονικές που έχουν σημειωθεί στο Νεπάλ μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008, άρχισαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, και να τραυματισθούν εκατοντάδες.

«Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στις ταραχές, από τους οποίους 21 ήταν διαδηλωτές και 3 αστυνομικοί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπινόντ Γιμίρε. Ο ίδιος πρόσθεσε πως «περίπου 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν», κάποιοι «συνελήφθησαν και πάλι, ενώ 12.533 εξακολουθούν να διαφεύγουν».

Ο πρωθυπουργός της χώρας ΚΠ Σάρμα Όλι, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2024, διέταξε να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες των Facebook, X και Youtube και υποσχέθηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για την αστυνομική βία. Στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του.

Στόχος λεηλασιών δημόσια κτίρια και κατοικίες πολιτικών

Την Τρίτη νεαροί διαδηλωτές λεηλάτησαν πολυάριθμα δημόσια κτίρια, κατοικίες πολιτικών ηγετών και άλλα σύμβολα της εξουσίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε, όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού. Ο στρατός ανέλαβε από το βράδυ της Τρίτης τον έλεγχο της πρωτεύουσας, όπου επιβλήθηκε αυστηρή απαγόρευση της κυκλοφοράις.

Ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ άρχισε επίσης συνομιλίες, κυρίως με αντιπροσώπους των διαδηλωτών, για το διορισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης. Η πρώην επικεφαλης του Ανώτατου Δικαστηρίου Σουσίλα Κάρκι, 73 ετών, βολιδοσκοπήθηκε για να αναλάβει την πρωθυπουργία, όμως το όνομά της δεν είναι ομόφωνα αποδεκτό μεταξύ των διαδηλωτών.

Οι πολιτικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται σήμερα.