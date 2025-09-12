Μεγάλη επίθεση στη Ρωσία με 221 ουκρανικά drones

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε πολλές περιοχές της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, σε μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου.

Συγκεκριμένα, η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 221 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, εννέα καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και 28 στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτική Ρωσία), ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram. Drones καταρρίφθηκαν επίσης πάνω από τις περιοχές Μπέλγκοροντ, Ροστόφ, Τβερ, Πσκοφ, Τούλα και Κουρσκ.

Σ’ αυτή την τελευταία περιφέρεια, που βρίσκεται μακριά από το μέτωπο και κοντά στις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία, η επίθεση αυτή προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα πλοίο στο λιμάνι του Πριμόρσκ, στη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αλεξάντρ Ντροζντένκο, ο οποίος διευκρίνισε στο Telegram πως η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής πετρελαίου.

Το λιμάνι του Πριμόρσκ είναι το μεγαλύτερο ρωσικό λιμάνι φόρτωσης πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα.

Η επίθεση φέρεται επίσης να προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση της Lukoil στο Σμολένσκ.

Η απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ρωσία ανάγκασε το αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης να κλείσει. Επηρεάστηκαν σχεδόν 50 πτήσεις.

Ενώ ο στρατός του Κρεμλίνου βομβαρδίζει καθημερινά την Ουκρανία από το Φεβρουάριο 2022 που εξαπέλυσε την επίθεσή του, το Κίεβο εξαπολύει από την πλευρά του κάθε νύχτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τη Ρωσία.

Ο ουκρανικός στρατός συγκεντρώνει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά του στις πετρελαϊκές υποδομές, ένα τομέα κλειδί της ρωσικής οικονομίας στον οποίο οι Δυτικοί επιβάλλουν κυρώσεις. Οι επιθέσεις αυτές παραμένουν εν γένει περιορισμένες σε μερικές δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολύ λιγότερα από τα περισσότερα από 200 που αναχαιτίσθηκαν την περασμένη νύχτα.

Η ομοβροντία αυτή πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά την είσοδο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ και ενώ σήμερα αρχίζουν επίσης κοντά στο Μινσκ κοινά στρατιωτικά γυμνάσια της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Τα γυμνάσια φέρουν την ονομασία Zapad-2025 (Δύση-2025), σε αναφορά στο γεγονός ότι διεξάγονται στο δυτικό τμήμα της ρωσολευκορωσικής συμμαχίας.