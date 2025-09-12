Καταδίκη Μπολσονάρου στη Βραζιλία: Θα υπάρξει «ανάλογη ανταπόδοση» από τις ΗΠΑ – Το σχόλιο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι «πολύ περίεργο» το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδικάστηκε για απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2022 στη χώρα του, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Ουάσιγκτον για να υποστηριχτεί.

Νωρίτερα ο Μπολσονάρου κρίθηκε ένοχος για την συνωμοσία με στόχο την ανατροπή των εκλογών του 2022, σχέδιο που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, περιλάμβανε ακόμη και δολοφονία του εκλεγμένου προέδρου, με σκοπό τη διατήρησή του στην εξουσία. Το Ανώτατο Δικαστήτιο της Βραζιλίας καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο σε φυλάκιση 27 μηνών και 3 μηνών.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε «πολλή κατάπληξη» για την καταδίκη χθες Πέμπτη από τη δικαιοσύνη της Βραζιλίας του βραζιλιάνου ακροδεξιού πρώην ομολόγου του Ζαΐχ Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Ουάσιγκτον για να υποστηριχτεί.

«Προκαλεί πολλή κατάπληξη πως μπόρεσε να γίνει αυτό. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχαν προσπαθήσει να κάνουν στη δική μου περίπτωση», υποστήριξε ο Τραμοπ μιλώντας στον Τύπο, αναφερόμενος στις δικές του δικαστικές περιπέτειες, που πάντως δεν είχαν τέτοια κατάληξη.

«Τον είχα γνωρίσει όταν ήταν πρόεδρος της Βραζιλίας. Είναι καλός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατήγγειλε στο παρελθόν «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του συμμάχου και θαυμαστή του.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ασκούσε πιέσεις με διάφορες μορφές σε αυτή στην Μπραζίλια για να υποστηρίξει τον Ζαΐχ Μπολσονάρου, δηλωμένο θαυμαστή και σύμμαχο του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Έτσι, η κυβέρνησή του Τραμπ επέβαλε επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα, κυρώσεις σε βάρος του δικαστή του ομοσπονδιακού ανωτάτου δικαστηρίου (STF) που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση, κι ακόμη ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε άλλα μέλη του κορυφαίου βραζιλιάνικου δικαστικού θεσμού, εξαιτίας της δίκης.

Μάρκο Ρούμπιο: Θα υπάρξει «ανάλογη ανταπόδοση» των ΗΠΑ στην «άδικη» καταδίκη

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε πως θα υπάρξει η κατ’ αυτόν προσήκουσα «ανταπόδοση» από πλευράς ΗΠΑ.

«Οι πολιτικοί διωγμοί από τον (δικαστή του STF) Αλεσάντρ τζι Μοράις, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις (σ.σ. από την Ουάσιγκτον) για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζονται, καθώς ο ίδιος και άλλα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου της Βραζιλίας αποφάσισαν να φυλακίσουν άδικα τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο μέσω X.

«Θα υπάρξει ανάλογη ανταπόδοση των ΗΠΑ σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», πρόσθεσε.

Η Βραζιλία απορρίπτει τις «απειλές» των ΗΠΑ

Απαντώντας η διπλωματία της Βραζιλίας τόνισε πως η χώρα δεν θα «εκφοβιστεί» από τις «απειλές» των ΗΠΑ.

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας μέσω X, τονίζοντας πως οι αρχές θα υπερασπίσουν «την εθνική κυριαρχία της χώρας» σε κάθε περίπτωση «επίθεσης και απόπειρας επέμβασης», από όπου κι αν «προέρχονται» αυτές.