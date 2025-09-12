Η σορός του Τσάρλι Κερκ μεταφέρθηκε στην Αριζόνα με το Air Force Two (βίντεο)

Συγκινητικές στιγμές στην Αριζόνα, όπου έφθασε η σορός του Τσάρλι Κερκ. Το φέρετρο του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή μεταφέρθηκε από το Air Force Two, το οποίο προσγειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην πολιτεία όπου ζούσε με την οικογένειά του.

Η τελετουργική μεταφορά έγινε παρουσία αξιωματούχων και υποστηρικτών του, σε κλίμα βαριάς συγκίνησης.

Ο Κερκ είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στην Αριζόνα, όπου και βρισκόταν η έδρα της Turning Point USA, της οργάνωσης που ίδρυσε και ηγήθηκε.

JUST IN: Charlie Kirk’s casket is carried off Air Force Two after the plane lands in Arizona. pic.twitter.com/lAIsLjfbJX — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

