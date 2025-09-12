Κατάρ: Αναμένεται συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τραμπ στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί το βράδυ της Παρασκευής με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, για να συζητήσουν τις συνέπειες της ισραηλινής επίθεσης εναντίον ηγετικών προσωπικοτήτων της Χαμάς στη Ντόχα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κατάρ είναι ένας ακόμη τρόπος για να δείξει ο Τραμπ την υποστήριξή του προς το Κατάρ και την αντίθεσή του στην ισραηλινή επίθεση.

Από την άλλη, για τον αλ Θάνι, η συνάντηση με τον Τραμπ και άλλους ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους αποτελεί μέρος της διπλωματικής προσπάθειας του Κατάρ να αυξήσει τη διεθνή πίεση στο Ισραήλ για να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ θα φτάσει στην Ουάσινγκτον το πρωί της Παρασκευής και θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με πηγές των Axios και Politico, σχεδιάζει να συναντηθεί επίσης με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ενώ το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να συνανρήσει τον Τραμπ και τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.