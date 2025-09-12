Logo Image

Κυβερνήτης Γιούτα: Ζητά θανατική ποινή για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

Κυβερνήτης Γιούτα: Ζητά θανατική ποινή για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, ωστόσο οι αρχές έχουν στην κατοχή τους οπτικό υλικό και είναι κοντά στην ταυτοποίησή του

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, καθώς ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ανακοίνωσε ότι η Πολιτεία θα επιδιώξει την επιβολή θανατικής ποινής σε περίπτωση σύλληψης και καταδίκης του δράστη.

«Η εν ψυχρώ εκτέλεση ενός νέου πατέρα, που μιλούσε ειρηνικά σε φοιτητές, είναι έγκλημα που δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παραδειγματική», δήλωσε ο κ. Κοξ, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι Αρχές.

Η δήλωση του κυβερνήτη έρχεται ενώ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό με τη συμμετοχή του FBI, της Homeland Security Investigations και των US Marshals.

