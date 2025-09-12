Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πρωτοφανής όγκος πληροφοριών στα χέρια του FBI

Την ανάγκη συνεργασίας με τους πολίτες τόνισε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δίνοντας ενημέρωση για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του κοινού αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε, καλώντας όσους έχουν στοιχεία να τα καταθέσουν στις Αρχές.

Σύμφωνα με τον κ. Κοξ, το FBI έχει δεχθεί έναν πρωτοφανή όγκο πληροφοριών και ψηφιακού υλικού από πολίτες. Μάλιστα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ροή tips που έχει λάβει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Έρευνας από το κοινό μετά τον βομβαρδισμό στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013.

