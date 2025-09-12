Logo Image

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο του δράστη την ώρα που διαφεύγει

Κόσμος

REUTERS/Cheney Orr

Οι αρχές φέρονται να είναι κοντά στην ταυτοποίησή του

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο που φαίνεται να καταγράφει τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ να πηδά από την ταράτσα κτιρίου στο Utah Valley University και να απομακρύνεται από την περιοχή.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας κρατά ένα αντικείμενο τυλιγμένο σε τσάντα ή πετσέτα, το οποίο εκτιμάται ότι είναι το όπλο της επίθεσης.

Η ενδυμασία και το καπέλο του ταιριάζουν με εκείνα που φορούσε το άτομο που το FBI είχε ήδη χαρακτηρίσει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» σε προηγούμενο υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και σε γειτονιά της περιοχής.

Οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί συνεχίζουν να ζητούν πληροφορίες από το κοινό για τον εντοπισμό του υπόπτου, ενώ το ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τη συμμετοχή του FBI, της Homeland Security Investigations και των US Marshals.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν επίσης από το FBI φωτογραφίες του δολοφόνου.

