Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο του δράστη την ώρα που διαφεύγει

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο που φαίνεται να καταγράφει τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ να πηδά από την ταράτσα κτιρίου στο Utah Valley University και να απομακρύνεται από την περιοχή.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας κρατά ένα αντικείμενο τυλιγμένο σε τσάντα ή πετσέτα, το οποίο εκτιμάται ότι είναι το όπλο της επίθεσης.

Η ενδυμασία και το καπέλο του ταιριάζουν με εκείνα που φορούσε το άτομο που το FBI είχε ήδη χαρακτηρίσει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» σε προηγούμενο υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και σε γειτονιά της περιοχής.

Οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί συνεχίζουν να ζητούν πληροφορίες από το κοινό για τον εντοπισμό του υπόπτου, ενώ το ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τη συμμετοχή του FBI, της Homeland Security Investigations και των US Marshals.

The FBI has released new footage showing the alleged shooter of conservative personality and commentator Charlie Kirk jumping off the roof of a building at Utah Valley University and fleeing the immediate area, carrying what is believed to be the rifle used in the shooting… pic.twitter.com/iygR7g7U04 — OSINTdefender (@sentdefender) September 12, 2025

Στη δημοσιότητα δόθηκαν επίσης από το FBI φωτογραφίες του δολοφόνου.

JUST IN: Authorities in Utah released additional images of a person of interest in the fatal shooting of Charlie Kirk. The Utah Department of Public Safety urged anyone with any tips to contact the FBI. pic.twitter.com/EJ4GhaIfyu — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.