Τσάρλι Κερκ: CBS – Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε το όνομα του δράστη

Δύο αμερικανικά στελέχη και μια πηγή από τις διωκτικές αρχές δηλώνουν ότι πιστεύουν πως έχουν ταυτοποιήσει ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος», σύμφωνα με τη συνεργαζόμενη με το BBC αμερικανική εκπομπή CBS News.

Η CBS συμπληρώνει ότι προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Τι γνωρίζουμε για την έρευνα

Το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα εξέδωσε την Πέμπτη το απόγευμα ανακοίνωση που συνοψίζει την έρευνα:

Διερευνώνται αυτή τη στιγμή πολλοί διαφορετικοί ύποπτοι, αλλά κανένας δεν βρίσκεται υπό κράτηση.

Ειδικοί του FBI αναλύουν ένα «υψηλής ισχύος όπλο με μπουλόνι» που βρέθηκε σε δασώδη περιοχή όπου είχε καταφύγει ο δράστης.

Υπάρχουν αναφορές για φωτογραφίες που δείχνουν το όπλο και λεπτομέρειες σχετικά με το όπλο και τις σφαίρες του, όμως οι αρχές δεν μπορούν να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες για το όπλο.

Αυτές οι φωτογραφίες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τις διωκτικές αρχές.

Οποιαδήποτε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντοπιστούν να εισέρχονται στον χώρο του εγκλήματος θα επισημαίνονται και θα κατάσχονται αν οι αστυνομικοί βρουν μέσα από αυτά υλικό από τον τόπο του εγκλήματος.

Οι αρχές έχουν λάβει μέχρι στιγμής πάνω από 200 πληροφορίες και καταγγελίες.

