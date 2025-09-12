Logo Image

Τραμπ: Η εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία ίσως να έγινε κατά λάθος

Κόσμος

REUTERS/Annabelle Gordon

«Αλλά ελπίζω ότι όλο αυτό θα τελειώσει»

Σε πιθανό λάθος απέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο, εκφράζοντας πάντως και την απογοήτευσή του για το περιστατικό.

«Θα μπορούσε να είναι από λάθος, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, δεν είμαι ευχαριστημένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, καθώς αναχωρούσε για τη Νέα Υόρκη.

«Αλλά ελπίζω ότι όλο αυτό θα τελειώσει».

Ο Τραμπ πρόσθεσε στη συνέχεια ότι θα καταδίκαζε τη Ρωσία «ακόμα και που βρίσκεται κοντά σε αυτή τη γραμμή».

«Δεν μου αρέσει», συνέχισε. «Δεν είμαι χαρούμενος γι’ αυτό».

