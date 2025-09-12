Τραμπ: Η εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία ίσως να έγινε κατά λάθος

Σε πιθανό λάθος απέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο, εκφράζοντας πάντως και την απογοήτευσή του για το περιστατικό.

«Θα μπορούσε να είναι από λάθος, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, δεν είμαι ευχαριστημένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, καθώς αναχωρούσε για τη Νέα Υόρκη.

«Αλλά ελπίζω ότι όλο αυτό θα τελειώσει».

Trump on Russian Drones in Poland: Could’ve been a mistake pic.twitter.com/lrfCQd3eCl — Acyn (@Acyn) September 11, 2025

Ο Τραμπ πρόσθεσε στη συνέχεια ότι θα καταδίκαζε τη Ρωσία «ακόμα και που βρίσκεται κοντά σε αυτή τη γραμμή».

«Δεν μου αρέσει», συνέχισε. «Δεν είμαι χαρούμενος γι’ αυτό».