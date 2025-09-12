Τραμπ: Ένα «ζώο» σκότωσε έναν «σπουδαίο άνθρωπο» – Έχω μία ένδειξη για το κίνητρο του δράστη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε σε δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει αεροπορικώς από το Μέριλαντ με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν στην έρευνα για τον εντοπισμό του δολοφόνου του συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ.

Κατά τη διάρκεια εκτεταμένης συνομιλίας με τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν ανησυχεί για τη δική του ασφάλεια, μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Δεν ανησυχώ πραγματικά για τον εαυτό μου. Αυτό που με νοιάζει είναι η χώρα. Έχουμε μια σπουδαία χώρα, αλλά εκεί έξω υπάρχει μια ριζοσπαστική ομάδα αριστερών τρελών. Πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα.»

Σύμφωνα με πληροφορίες από το CNN, ο Λευκός Οίκος πρόκειται να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον δράστη «ζώο» και τον Κερκ «σπουδαίο άνθρωπο».

Όσα είπε για τις έρευνες

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την πορεία των ερευνών, δήλωσε: «Ο Τσάρλι Κερκ ήταν υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος άνδρας — υπέροχος σε κάθε επίπεδο, και ιδιαίτερα με τη νεολαία», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο δολοφόνος του θα συλληφθεί σύντομα.

“He was an advocate of nonviolence.” President Trump answers a reporter’s question about how he wants his supporters to respond to Charlie Kirk’s fatal shooting. pic.twitter.com/D8tgo4u94p — Fox News (@FoxNews) September 11, 2025

«Ελπίζω να τον έχουμε, και θα αντιμετωπίσουμε το θέμα όπως πρέπει», πρόσθεσε.

Ισχυρίστηκε ότι οι ερευνητές κάνουν «μεγάλη πρόοδο». Είπε επίσης πως έχει μια ένδειξη για το κίνητρο του δράστη, αλλά προτίμησε να μην αποκαλύψει περισσότερα.

NEW — President Trump on investigation into Charlie Kirk assassination: “Well, I hear they’re making big progress, and we’ll have to see what happens.” Reporter: “Do you have any indication of the shooter’s motivation, sir?” Trump: “I have an indication, yeah — but we’ll let… pic.twitter.com/n4M1nxmpMc — Fox News (@FoxNews) September 11, 2025

Δήλωσε επίσης ότι μίλησε με τη σύζυγο του Κερκ, Έρικα, και ότι σκοπεύει να παραστεί στην κηδεία του.

«Η σύζυγός του είναι συντετριμμένη»

Ο πρώην πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με την οικογένεια του εκλιπόντος και ιδιαίτερα με τη σύζυγό του, Έρικα Κερκ: «Είναι συντετριμμένη, απολύτως συντετριμμένη.»

“She is absolutely devastated.” President Trump says he “had a long talk” with Charlie Kirk’s wife, Erika, after the assassination at a Utah Valley University event. pic.twitter.com/9fcsNNfqHc — Fox News (@FoxNews) September 11, 2025

Απογείωση με βαριά ατμόσφαιρα

Ο Τραμπ αναχώρησε από τον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου στις 16:47 τοπική ώρα (23:47 ώρα Ελλάδας), αλλά πριν επιβιβαστεί, αφιέρωσε αρκετό χρόνο για να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, όσοι τον είδαν έκαναν λόγο για έναν πιο συγκρατημένο και ήρεμο Τραμπ. Ωστόσο, στην τελευταία του εμφάνιση, επανήλθε στον γνώριμο δυναμικό τόνο του.

«Ελπίζω να εντοπιστεί σύντομα ο δράστης και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που του αρμόζουν», κατέληξε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από BBC

