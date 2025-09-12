Γερουσιαστές των ΗΠΑ φοβούνται για την ασφάλειά τους μετά την δολοφονία Κερκ

Γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζουν φόβους για την ασφάλειά τους μετά την δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή και συμμάχου του προέδρου Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

Ο γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλι: Η ασφάλεια ήταν ήδη ζήτημα ανησυχίας μετά τη δολοφονία ενός Δημοκρατικού βουλευτή στην Μινεσότα τον Ιούνιο, είπε ο Μάλι, αλλά μετά τη δολοφονία του Κερκ, ο Ρεπουμπλικάνος από την Οκλαχόμα λέει ότι έχει δεχτεί αρκετές κλήσεις από μέλη και τους συζύγους τους. Ο Μάλι, που είναι πρόεδρος της υποεπιτροπής του νομοθετικού κλάδου στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερουσίας, είπε πως «είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια κάθε μέλους». Οι νομοθέτες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εκτίμησης του κόστους, της κλίμακας και των επιπέδων απειλής, πρόσθεσε, αλλά υπάρχουν και πολιτικές και χρηματοδοτικές δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις: Οι νομοθέτες πρέπει να είναι «ενεργά προσεκτικοί» όταν βρίσκονται πίσω στις εκλογικές τους περιφέρειες, είπε ο Τίλις. «Ελπίζουμε να μην φτάσουμε στο σημείο όπου η ασφάλεια θα απαιτεί την παρέμβαση της Μυστικής Υπηρεσίας, αλλά όλοι πρέπει να είναι σε επιφυλακή», πρόσθεσε.

Ο γερουσιαστής Κέβιν Κρέιμερ: Ο Ρεπουμπλικάνος από τη Βόρεια Ντακότα δήλωσε ότι άρχισε να διοργανώνει λιγότερες «πολύ δημόσιες εκδηλώσεις», όπου δεν έχει πλήρη έλεγχο, και να αυξάνει τις εμφανίσεις του στα μέσα ενημέρωσης. «Μου αρέσει να είμαι προσβάσιμος, αλλά το να είσαι προσβάσιμος αρχίζει να μοιάζει με το να είσαι ευάλωτος. Οπότε πιστεύω πως πολλοί από εμάς ανησυχούμε για αυτό», είπε.

