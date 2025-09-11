Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Και οι US Marshals στο ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο – «Μπορεί να είναι οπουδήποτε»

Στη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ μπαίνει πλέον και η Υπηρεσία US Marshals (ομοσπονδιακοί αστυνομικοί του υπουργείου Δικαιοσύνης), σύμφωνα με πληροφορίες του CNN.

Η υπηρεσία, που ειδικεύεται στον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγάδων, είχε προσφερθεί από την πρώτη στιγμή να συνδράμει, ωστόσο η εμπλοκή της εγκρίθηκε μόλις τη δεύτερη ημέρα του ανθρωποκυνηγητού, το οποίο παραμένει υπό τον συντονισμό του FBI.

Παράλληλα, στο κυνήγι συμμετέχουν και άλλες υπηρεσίες, όπως η Homeland Security Investigations. Παρά ταύτα, όσο περνούν οι ώρες χωρίς να εντοπίζεται ο δράστης, η επιχείρηση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Μπορεί να έφυγε ακόμη και μέσω αεροδρομίου

Ο απόστρατος ειδικός πράκτορας του FBI, Τζέιμς Γκαλιάνo, σχολίασε στο CNN πως η εμπλοκή των US Marshals είναι κρίσιμη αν επεκταθεί η αναζήτηση: «Σε μια σκηνή εγκλήματος σαν αυτή, θέλεις να κρατήσεις τον κλοιό όσο πιο στενό γίνεται. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε».

Οι Αρχές ερευνούν την περιοχή απ’ όπου εκτιμάται ότι διέφυγε ο δράστης, ωστόσο δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει ήδη φύγει μέσω αυτοκινητοδρόμων ή αεροδρομίων.

