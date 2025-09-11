Logo Image

Ανάλυση ειδικών του CNN: Ο δράστης βρισκόταν περίπου 150 μέτρα από τον Κερκ

Ανάλυση για τις κινήσεις του δράστη

Αφού μέτρησαν την περιοχή από την οποία ο ύποπτος πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ, οι χαρτογράφοι του CNN και οι ειδικοί στις Ανοικτές Πηγές Πληροφοριών αναφέρουν ότι ο δράστης βρισκόταν περίπου 150 μέτρα από τον Κερκ.

Σε μια ενημέρωση που παρείχε το FBI και ο επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα νωρίτερα σήμερα, αποκαλύφθηκε ότι ο ύποπτος για δράστη έφτασε στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Κοιλάδας της Γιούτα στις 11:52 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη. «Φαίνεται να είναι σε ηλικία φοίτησης» και ενσωματώθηκε καλά στην πανεπιστημιούπολη, δήλωσε ο Επίτροπος Μπο Μέισον.

Ο ένοπλος πέρασε από τις σκάλες και ανέβηκε σε μια στέγη «σε ένα σημείο πυροβολισμών», δήλωσε ο επίτροος.

