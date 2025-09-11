CNN: Ο Λευκός Οίκος αυξάνει τα μέτρα προστασίας του Τραμπ στη σκιά της δολοφονίας Κερκ

Ο Λευκός Οίκος λαμβάνει επιπλέον μέτρα ασφαλείας για την προστασία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, όπως μεταδίδουν δύο πηγές στο CNN.

Η τελετή μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου που παρακολούθησε ο Τραμπ το πρωί μεταφέρθηκε από τον παραδοσιακό χώρο έξω από το Πεντάγωνο σε έναν εσωτερικό προαύλιο χώρο, λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Επίσης, όταν ο Τραμπ επισκεφθεί απόψε το Yankee Stadium για να παρακολουθήσει έναν αγώνα εναντίον των Detroit Tigers, θα εφαρμοστούν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας στον χώρο και γύρω από το Μπρονξ, σύμφωνα με άλλη πηγή. Αυτά περιλαμβάνουν έλεγχο ασφαλείας σε όλες τις εισόδους και επιπλέον μέτρα γύρω από το θεωρείο όπου θα παρακολουθήσει τον αγώνα, όπως ανέφερε η πηγή.

Αρχικά, ο Τραμπ σχεδίαζε να περάσει το Σαββατοκύριακο στον Trump Tower στη Νέα Υόρκη, αλλά χθες άλλαξε γνώμη και τώρα σκοπεύει να μεταβεί στο γκολφ κλαμπ του στο Bedminster, New Jersey.

Το CNN είχε αναφέρει προηγουμένως ότι το Bedminster, όπου ο Τραμπ περνούσε μεγάλο μέρος των καλοκαιριών κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, θεωρείται μια εξαιρετικά ασφαλής εγκατάσταση. Ο Τραμπ είχε ταξιδέψει στο Bedminster μετά την απόπειρα δολοφονίας πέρυσι στο Butler της Πενσυλβάνια.

Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνει δημοσίευμα της WSJ.

Με πληροφορίες από CNN

