Προσωπάρχης Λευκού Οίκου για δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Συγκλόνισε τους πάντες βαθιά»

Η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, δήλωσε σε συνέντευξή της ότι η χθεσινή μέρα ήταν «πολύ δύσκολη» για την κυβέρνηση. Ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ «συγκλόνισε τους πάντες βαθιά», είπε.

«Ο Τσάρλι ήταν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της οικογένειας και ίσως το πιο αναγνωρισμένο πρόσωπο της MAGA εκτός από αυτούς που εργάζονται εδώ», είπε στον Σκοτ ​​Τζένινγκς, γνωστό πολιτικό σχολιαστή του CNN, στην ραδιοφωνική του εκπομπή.

Η Γουάιλς είπε ότι είπε στους υπαλλήλους του Λευκού Οίκου να μην αφήσουν τις φωνές τους να «μαλακώσουν» μετά τους πυροβολισμούς. «Ο Τσάρλι θα ήθελε όλοι να μιλούν όπως μιλούσαν», είπε.

«Τηλεφώνησα σε όλους πριν πάνε σπίτι χθες το βράδυ και τους είπα να πάνε σπίτι, να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους, να αγκαλιάσουν τον σύζυγό τους. Να είστε προσεκτικοί. Λάβετε προφυλάξεις και μην αφήσετε τη φωνή σας να μαλακώσει», είπε στη συνέντευξη.

Πηγή: CNN

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.