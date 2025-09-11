Το Tik Tok αφαιρεί το βίντεο της δολοφονίας του Κερκ από την πλατφόρμα του

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Πωλίνα Λούνα δήλωσε ότι το TikTok συμφώνησε να αφαιρέσει το βίντεο με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ από την πλατφόρμα του.

Μοιράστηκε, μάλιστα, σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Έρικα, στα δύο μικρά τους παιδιά, καθώς και στην οικογένεια και τους φίλους του. Τέτοιες φρικτές, βίαιες πράξεις δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην ενεργή εφαρμογή των Οδηγιών της Κοινότητάς μας και έχουμε θέσει σε ισχύ επιπλέον μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποτρέψουμε την απροσδόκητη προβολή περιεχομένου που παραβιάζει τους κανόνες μας.»

Η Λούνα πρόσθεσε ότι το TikTok φέρεται να επιβεβαίωσε πως θα αφαιρέσει όλα τα βίντεο στα οποία η δολοφονία του Κερκ χρησιμοποιείται για να «εκτοξεύονται απειλές ή/και να υποκινείται βία».

I have just received word from TikTok that they will be removing the horrific videos of Charlie Kirk’s final moments. Thank you, TikTok. I have also asked them to take down content that uses this horrific incident to incite violence against others. This is their statement: “We… — Anna Paulina Luna (@realannapaulina) September 11, 2025

