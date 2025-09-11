Μπεζαλέλ Σμότριτς: Το Ισραήλ θα γιορτάσει σύντομα την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Το Ισραήλ σύντομα θα γιορτάσει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η δήλωση αυτή έγινε σε μια τελετή κατά την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπέγραψε συμφωνία που εγκρίνει ένα μεγάλο κατασκευαστικό έργο που θα περιλαμβάνει την κατασκευή περίπου 3.400 κατοικιών στην αμφισβητούμενη περιοχή E1 στη Δυτική Όχθη, μεταξύ της Ιερουσαλήμ και του οικισμού Μαάλε Αντουμίμ.

«Ο πρωθυπουργός μου είπε: “Μένω εδώ για να ακούσω τι έχετε να πείτε και ξέρω τι σκοπεύετε να πείτε”», σημείωσε ο Σμότριτς.

«Κύριε πρωθυπουργέ, όλοι μας, σύντομα, θα σας ευχαριστήσουμε και θα σας συγχαρούμε και θα γιορτάσουμε μαζί την εφαρμογή της κυριαρχίας σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρεια», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας το βιβλικό όνομα για τη Δυτική Όχθη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπογραφής, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».

Πηγή: Times of Israel