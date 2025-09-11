Logo Image

Ευρωπαίος αξιωματούχος ανάμεσα στους κρατούμενους που απελευθερώνει η Λευκορωσία

Κόσμος

Ο Μικολάι Χίλο φέρεται να συνελήφθη από τις Λευκορωσικές αρχές αφού προσέλαβε τον πρόεδρο Λουκασένσκο

Ένας Ευρωπαίος υπάλληλος διπλωματικής αποστολής στη Λευκορωσία ήταν ανάμεσα στους 52 κρατούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι την Πέμπτη, στο πλαίσιο συμφωνίας που διαμεσολάβησε η Ουάσινγκτον.

Βάσει της συμφωνίας, το Μινσκ δέχθηκε να απελευθερώσει δεκάδες πολιτικούς κρατούμενους, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στη λευκορωσική κρατική αεροπορική εταιρεία.

Ο Μικολάι Χίλο, υπάλληλος λευκορωσικής καταγωγής στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μινσκ, είχε καταδικαστεί τον Ιανουάριο σε τέσσερα χρόνια σε σωφρονιστική αποικία.

Η βελγική ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna, που παρακολουθούσε την υπόθεσή του, εκτιμά πως συνελήφθη επειδή προσέβαλε τον αυταρχικό ηγέτη Αλεξάντερ Λουκασένκο, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του τον Απρίλιο του 2024.

Η ανάρτηση της επικεφαλής της Κομισιόν

«Ο Μικολάι έφτασε με ασφάλεια στην Αντιπροσωπεία μας στο Βίλνιους», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στο X το απόγευμα της Πέμπτης, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη «στήριξή του» στην επίτευξη της συμφωνίας.

1.153 κρατούμενοι ακόμα στη Λευκορωσία

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ που μίλησε ανώνυμα, ο Χίλο συνελήφθη από την KGB της Λευκορωσίας μπροστά από τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ.

Η Viasna αναφέρει ότι 1.153 άτομα εξακολουθούν να κρατούνται ως πολιτικοί κρατούμενοι στη Λευκορωσία.

Με πληροφορίες από POLITICO

