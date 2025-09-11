Ευρωπαίος αξιωματούχος ανάμεσα στους κρατούμενους που απελευθερώνει η Λευκορωσία

Ένας Ευρωπαίος υπάλληλος διπλωματικής αποστολής στη Λευκορωσία ήταν ανάμεσα στους 52 κρατούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι την Πέμπτη, στο πλαίσιο συμφωνίας που διαμεσολάβησε η Ουάσινγκτον.

Βάσει της συμφωνίας, το Μινσκ δέχθηκε να απελευθερώσει δεκάδες πολιτικούς κρατούμενους, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στη λευκορωσική κρατική αεροπορική εταιρεία.

Ο Μικολάι Χίλο, υπάλληλος λευκορωσικής καταγωγής στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μινσκ, είχε καταδικαστεί τον Ιανουάριο σε τέσσερα χρόνια σε σωφρονιστική αποικία.

Η βελγική ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna, που παρακολουθούσε την υπόθεσή του, εκτιμά πως συνελήφθη επειδή προσέβαλε τον αυταρχικό ηγέτη Αλεξάντερ Λουκασένκο, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του τον Απρίλιο του 2024.

Η ανάρτηση της επικεφαλής της Κομισιόν

«Ο Μικολάι έφτασε με ασφάλεια στην Αντιπροσωπεία μας στο Βίλνιους», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στο X το απόγευμα της Πέμπτης, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη «στήριξή του» στην επίτευξη της συμφωνίας.

The release of political prisoners in Belarus is welcome news. I’m glad our colleague Mikalai Khilo is among those freed. Mikalai safely arrived at our Representation in Vilnius. Thank you @POTUS for your support. Our work to free all political prisoners continues. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2025

1.153 κρατούμενοι ακόμα στη Λευκορωσία

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ που μίλησε ανώνυμα, ο Χίλο συνελήφθη από την KGB της Λευκορωσίας μπροστά από τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ.

Η Viasna αναφέρει ότι 1.153 άτομα εξακολουθούν να κρατούνται ως πολιτικοί κρατούμενοι στη Λευκορωσία.

