Turning Point: Ο Τσαρλι Κερκ είχε δεχθεί πολλές απειλές – Χάσαμε έναν ηγέτη, έναν μέντορα και έναν φίλο

Ανάρτηση-ανακοίνωση εξέδωσε το Turning Pont USA αναφορικά με τη δολοφονία του ιδρυτή του Τσάρλι Κερκ, αναφέροντας ότι ο ίδιος είχε δεχθεί απειλές καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του.

«Όλοι μας έχουμε χάσει έναν ηγέτη, έναν μέντορα και έναν φίλο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ακόμη, το TPUSA σημειώνει: «Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, ο Τσάρλι πίστευε στη δύναμη της επιχειρηματολογίας και της καλής πίστης για να βρει την αλήθεια και να καθοδηγήσει τους ανθρώπους προς, αν όχι συμφωνία, τουλάχιστον αμοιβαία κατανόηση. Ο Τσάρλι δεν ήταν άγνωστος στις απειλές. Δέχτηκε σε όλη του τη ζωή. Αλλά πάντα έδινε προτεραιότητα στην προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων νέων Αμερικανών έναντι της προσωπικής του ασφάλειας. Τώρα ο Τσάρλι έχει γίνει ο μεγαλύτερος μάρτυρας της ελευθερίας του λόγου στην Αμερική, την οποία τόσο λάτρευε».

