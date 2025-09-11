WSJ: Η πιο αρρωστημένη διάσταση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, που είδε το νήμα της ζωής του να κόβεται απότομα από μία σφαίρα, είχε χτίσει την πορεία του πάνω στην ανάγκη να συνεχιστεί η πολιτική συζήτηση – ώστε να μη μετατραπεί σε πολιτική βία.

Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, αυτό το παράδειγμα πολιτικού διαλόγου έσβησε με σφαίρες.

«Η πιο αρρωστημένη διάσταση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, την Τετάρτη σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, είναι ότι έπεσε θύμα ακριβώς αυτού που φοβόταν περισσότερο», σχολιάζει η αμερικανική εφημερίδα.

«Όταν οι άνθρωποι σταματούν να μιλάνε…»

Σε ένα βίντεο από τον Απρίλιο του 2024, ο Κερκ είχε πει σε φοιτητή που τον ρώτησε «γιατί είσαι εδώ;». «Όταν οι άνθρωποι σταματούν να μιλάνε, αρχίζει το πραγματικό κακό. Όταν οι πολιτισμοί σταματούν να συζητούν, ξεσπά εμφύλιος. Όταν σταματά η ανθρώπινη σύνδεση με τον αντίπαλο, γίνεται πιο εύκολο να θέλεις να ασκήσεις βία».

Η Wall Street Journal σημειώνει ότι με αυτό το σκεπτικό ο Κερκ γύρισε όλη την Αμερική, κυρίως πανεπιστήμια, για να αναμετρηθεί με επικριτές του. Δεν μαλάκωνε τις απόψεις του, αλλά ούτε απαντούσε με οργή. Συζητούσε για θέσεις, όχι για χαρακτήρες.

“When people stop talking, that’s when you get violence, that’s when civil war happens, because you start to think the other side is so evil, and they lose their humanity.” -Charlie Kirk pic.twitter.com/0gzguywp8N — HeidiMercerHaynes (@heidi_m_haynes) September 10, 2025

Μια σιωπή που έγινε βία

Το νήμα αυτό κόπηκε όταν, όπως γράφει η εφημερίδα, ένας δειλός ένοπλος επέλεξε να μη μιλήσει ούτε να ακούσει, αλλά να σκοτώσει.

Η είδηση του θανάτου του Κερκ προκάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων: από ακραία σχόλια μίσους στα κοινωνικά δίκτυα, μέχρι πολιτικές αψιμαχίες στο Κογκρέσο – όπου ακόμη και η έκκληση για μια δημόσια προσευχή υπέρ της οικογένειάς του προκάλεσε φωνές διαμαρτυρίας.

«Φωνές, όχι διάλογος», όπως συνοψίζει η WSJ. Και αυτό, τονίζει, είναι το πιο ανησυχητικό: ότι ακόμη και οι θεσμοί που ενσαρκώνουν τη δημοκρατική κοινωνία δεν λειτουργούν πια ως χώροι ουσιαστικής ανταλλαγής επιχειρημάτων.

Πολιτική ως «αιματηρό σπορ»

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η αμερικανική πολιτική έχει καταντήσει ένα θεαματικό παιχνίδι θυμού και προσβολών, φτιαγμένο για viral στιγμές.

Ο Κερκ κατάφερε να οικοδομήσει κίνημα μιλώντας και ακούγοντας. Οι πολιτικοί του σήμερα, αντίθετα, επενδύουν στην περιφρόνηση του αντιπάλου.

Η ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα πολιτικής βίας: από τις επιθέσεις σε Τραμπ και Σκαλίζ, μέχρι τη Γκαμπριέλ Γκίφορντς, τον σύζυγο της Πελόζι ή τον απόπειρα κατά του δικαστή Κάβανο.

Όμως, όπως σημειώνει το άρθρο, η «καλή συμπεριφορά» των πολιτικών διαρκεί μόλις λίγες μέρες μετά από κάθε τέτοιο σοκ.

Η ευθύνη των ηγετών και των ΜΜΕ

Η εφημερίδα επιμένει ότι τα όρια της πολιτικής βίας –τα «guardrails»– πρέπει να χτίζονται από την κορυφή. Οι ηγέτες που δείχνουν σεβασμό στον αντίπαλο θέτουν το πρότυπο.

Όσοι αντίθετα προειδοποιούν καθημερινά ότι οι πολιτικοί τους αντίπαλοι θέλουν να επιβάλουν τυραννία, ενθαρρύνουν την ιδέα ότι κάθε μέσο είναι θεμιτό.

Σε αυτό συντελεί και ένα μιντιακό τοπίο που προτιμά τις φωνακλάδικες φιγούρες και όχι τους σοβαρούς παίκτες. Όπως υπογραμμίζει η WSJ, έτσι τροφοδοτείται η κλιμάκωση.

«Κανείς δεν θα είναι ασφαλής»

Το συμπέρασμα της εφημερίδας είναι ζοφερό: οι πολιτικοί που σήμερα περιμένουν από τους πολίτες να τους ζητήσουν αλλαγή συμπεριφοράς, αργά ή γρήγορα θα γίνουν οι ίδιοι στόχοι. «Κανείς δεν θα είναι ασφαλής». Ίσως τότε, από ένστικτο αυτοσυντήρησης, να θυμηθούν το παράδειγμα του Κερκ – και να μετατρέψουν τα κενά λόγια σε πράξεις.

