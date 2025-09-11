Δολοφονία Κερκ: Αμερικανοί πολιτικοί ακυρώνουν εμφανίσεις λόγω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια αυξάνονται σε όλο το πολιτικό τοπίο των ΗΠΑ μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ.

Η προγραμματισμένη εμφάνιση του Προέδρου Τραμπ άλλαξε σήμερα το πρωί «για λόγους ασφαλείας», δήλωσαν αξιωματούχοι. Η ομιλία του για την 11η Σεπτεμβρίου, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί έξω από το κτίριο του Πενταγώνου, μεταφέρθηκε στην εσωτερική αυλή του.

Σήμερα το απόγευμα, υπήρξε απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στην Ουάσινγκτον. Η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ δήλωσε αργότερα ότι δεν ήταν αξιόπιστη. «Για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία του Καπιτωλίου διεξάγει εσωτερικό έλεγχο του κτιρίου», δήλωσε εκπρόσωπος της DNC στο CBS, τον αμερικανικό συνεργάτη του BBC.

Επιπλέον, η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ακύρωσε την εκδήλωσή της στη Βόρεια Καρολίνα, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια και «από σεβασμό προς τον Κερκ». Ο συντηρητικός πολιτικός σχολιαστής Μπεν Σαπίρο επίσης αποσύρθηκε από μια προηγουμένως προγραμματισμένη εκδήλωση στην Σίμι Βάλεϊ.

