ΗΠΑ: Στέλεχος του Turning Point προτρέπει τους υποστηρικτές του να τιμήσουν την κληρονομιά του Κερκ

Κορυφαίο στέλεχος του Turning Point USA προέτρεψε τους υποστηρικτές να τιμήσουν τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος ίδρυσε την συντηρητική πολιτική οργάνωση, μετά την δολοφονική επίθεση στον Κερκ την Τετάρτη στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

«Δεσμευτείτε να αγαπάτε και να μεγαλώνετε την οικογένειά σας για να τιμήσετε τον Τσάρλι — αγωνιστείτε για να τον θυμάται η χώρα μας», δήλωσε ο Τάιλερ Μπόγιερ, διευθύνων σύμβουλος του Turning Point, στο X.

Ευχαρίστησε όσους μοιράζονται μηνύματα υποστήριξης για τον Κερκ και «το κίνημα που κάνει το κακό να συντρίβεται και να διαλύεται».

Ο Μπόγιερ περιέγραψε έναν 24ωρο «εφιάλτη» που, όπως είπε, βίωσαν το προσωπικό, οι ακτιβιστές και οι υποστηρικτές του Turning Point από τότε που σκοτώθηκε ο εξέχων συντηρητικός πολιτικός ακτιβιστής.

«Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα, σημειώσεις και σχόλια με την αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε την κληρονομιά του Τσάρλι στην οποία τόσοι πολλοί από εμάς πιστεύουμε για τόσο καιρό», έγραψε ο Μπόγιερ. «Η ελπίδα μας είναι ότι ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ από τους Τσάρλι Κερκ που βρίσκονται σε εξέλιξη γεννήθηκαν χθες και θα κατοικήσουν στον αμερικανικό πολιτικό χώρο, ωστόσο τίποτα δεν θα τον αντικαταστήσει ως σύζυγο και πατέρα στο σπίτι».

Το Turning Point θρηνεί μαζί με την οικογένεια του Κερκ, δήλωσε ο Μπόγιερ.

Words cannot describe the nightmare of a day our entire staff, activists and supporters at @TPUSA & @TPAction_ have endured over the past 24 hours. It has been uplifting to see the hundreds of thousands of messages, notes and comments with the resolve to carry on Charlie’s… pic.twitter.com/CGEDRMFinY — Tyler Bowyer (@tylerbowyer) September 11, 2025

