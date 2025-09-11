Logo Image

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε σπάνια κοινή δήλωση, καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

SOCIAL MEDIA/via REUTERS

«Τα μέλη του Συμβουλίου υπογράμμισαν τη σημασία της αποκλιμάκωσης και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ», αναφέρεται στην κοινή δήλωση

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσαν μια σπάνια κοινή δήλωση καταδικάζοντας την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ και συγκεκριμένα στη Ντόχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Μια τέτοια δήλωση Τύπου απαιτούσε την υποστήριξη όλων των μελών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αντιδράσει στις επικρίσεις κατά του Ισραήλ μέχρι σήμερα στο συμβούλιο.

«Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν την καταδίκη τους για τις πρόσφατες επιθέσεις στη Ντόχα, το έδαφος ενός βασικού μεσολαβητή, στις 9 Σεπτεμβρίου. Εξέφρασαν τη βαθιά τους λύπη για την απώλεια ζωών αμάχων», αναφέρει η δήλωση.

Αποκλιμάκωση και αλληλεγγύη προς το Κατάρ

«Τα μέλη του Συμβουλίου υπογράμμισαν τη σημασία της αποκλιμάκωσης και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ. Υπογράμμισαν την υποστήριξή τους στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

«Τα μέλη του Συμβουλίου υπενθύμισαν την υποστήριξή τους στον ζωτικό ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει το Κατάρ στις προσπάθειες διαμεσολάβησης στην περιοχή, μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Τα μέλη του Συμβουλίου υπογράμμισαν ότι η απελευθέρωση των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς, και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν η ύψιστη προτεραιότητά μας. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβαν τη σημασία των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ και κάλεσαν τα μέρη να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για ειρήνη», προσθέτει η δήλωση.

Πηγή: Times of Israel 

