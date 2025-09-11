Logo Image

Μαρία Ζαχάροβα: Η Πολωνία να «αναλογιστεί τις συνέπειες» από το κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία

Κόσμος

REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Προειδοποίηση της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ

Η Ρωσία κάλεσε σήμερα την Πολωνία να αναθεωρήσει την απόφαση για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία, ένα μέτρο που είχε ανακοινώσει την Τρίτη η Βαρσοβία ενόψει των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

«Καλούμε τη Βαρσοβία να αναλογιστεί τις συνέπειες τέτοιων αντιπαραγωγικών μέτρων και να αναθεωρήσει την απόφασή της το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

