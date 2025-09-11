Δολοφονία Τσάρλι Κέρκ: Στο μικροσκόπιο το πρόσωπο και η αμφίεση του υπόπτου

Μια αμερικανική σημαία με έναν ιπτάμενο αετό και ενδεχομένως δύο φράσεις αντλημένες από στίχο του αμερικανικού εθνικού ύμνου («Γη των Ελεύθερων, Πατρίδα των Γενναίων) φαίνεται να είναι το σχέδιο στη μπλούζα του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Το BBC έβαλε στο μικροσκόπιό του τις δύο φωτογραφίες που δημοσίευσε νωρίτερα το FBI και οι οποίες εικονίζουν ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» για τον πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ. Όπου «πρόσωπο ενδιαφέροντος» είναι μια πάγια διατύπωση των αμερικανικών, κυρίως, αρχών για να περιγράψουν έναν δυνάμει ύποπτο.

Οι δύο εικόνες εξετάσθηκαν από το BBC μέσω μηχανής αναζήτησης προσώπων προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχουν παρόμοια πρόσωπα ανάμεσα στα εκατομμύρια εικόνων και βίντεο που είναι δημόσια διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, σημειώνει το βρετανικό δίκτυο, λόγω της χαμηλής ανάλυσης των εικόνων και του γεγονότος ότι το άτομο που φαίνεται σε αυτές φοράει σκούρα γυαλιά, η αναζήτηση προσώπου δεν ήταν επιτυχής στην εύρεση κάποια αντιστοιχίας.

Χθες το βράδυ οι αρχές του πανεπιστημίου της Γιούτα ανακοίνωσαν ότι εργάζονται με «υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης» από το πανεπιστήμιο προσθέτοντας πάντως ότι πρόκειται για χαμηλής ανάλυσης εικόνες.

Πιο ενδιαφέρον ίσως είναι το στοιχείο που προέκυψε από την ανάλυση της ενδυμασίας του υπόπτου.

Το βασικό σχέδιο της μαύρης μπλούζας φαίνεται να συντίθεται από έναν αετό που πετάει, με φόντο την αμερικανική σημαία, δηλαδή ένα πολύ δημοφιλές σχέδιο στις ΗΠΑ.

Με βάση τη χαμηλή ανάλυση των φωτογραφιών, δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί εάν στο σχέδιο υπήρχαν γραμμένες και οι συγκεκριμένες λέξεις.