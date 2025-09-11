Ο Στάρμερ χάνει υψηλόβαθμα στελέχη με ρυθμό έναν την εβδομάδα

Δύσκολο πολιτικό φθινόπωρο για τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος χάνει με ταχείς ρυθμούς κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης αλλά και συνολικά του Εργατικού κόμματος. Όπως εύστοχα σημειώνει το BBC ο Στάρμερ «χάνει ανώτερα στελέχη με ρυθμό έναν την εβδομάδα».

Η κακή αρχή για τον Στάρμερ έγινε με την Άντζελα Ρέινερ η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού, γνωρίζοντας ότι θα «απολυόταν» αν δεν το έκανε. Ακολούθησε ο Λόρδος Μάντελσον που παύθηκε από τη θέση του Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και οι δυο υποθέσεις που έχουν βαρύ πολιτικό αποτύπωμα για την δημοφιλία του Βρετανού, παρουσιάζουν κοινό μοτίβο. Αρχικά και παρά τις αποκαλύψεις του Τύπου για την εμπλοκή τους σε σκάνδαλα στηρίχτηκαν από τον Στάρμερ που εξέφρασε δημόσια την πλήρη εμπιστοσύνη του τόσο στη Ρέινερ όσο και στον Μάντελσον.

Η έκφραση εμπιστοσύνης δικαιολογήθηκε από τη Ντάουνιγκ Στριτ 10 λόγω της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων για την εμπλοκή τους. Στην πολιτική πραγματικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου όμως, ήταν εμφανής η αυξανόμενη αίσθηση του αναπόφευκτου για την εκδίωξη και των δυο.

Λίγες ώρες πριν από την παύση του Λόρδου Μάντελσον, ακόμη και όσοι είναι στην κυβέρνηση και θεωρούνται πιστοί στον πρωθυπουργό δυσκολεύονταν να κατανοήσουν την στήριξη του στους εμπλεκόμενους στη σκανδαλολογία.

Ο Μάικ Ταπ, υπουργός Εσωτερικών που διορίστηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε στο πρόγραμμα Today του Radio 4 ότι τα email τον έκαναν να «ανατριχιάσει» και του άφησαν «μια άσχημη γεύση στο στόμα». Παρομοίως ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι ήταν «εντελώς αηδιασμένος» από αυτά που είχε ακούσει.

Ο δε υπουργός Εξωτερικών Στίβεν Ντάουτι ενώ ήταν στη Βουλή των Κοινοτήτων για να απαντήσει σε μια επείγουσα ερώτηση σχετικά με τον Μάντελσον, βγήκε αιφνιδίως από την προφανώς δύσκολη θέση, καθώς ο Λόρδος Μάντελσον είχε απομακρυνθεί.

Παρά πάντως τις δυο παραιτήσεις-εκδιώξεις το κλίμα για τον Στάρμερ είναι βαρύ κάτι που ενδεχομένως να αποτυπωθεί στις προσεχείς δημοσκοπήσεις.

Πηγή: BBC