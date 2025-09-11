Τσάρλι Κέρκ: Επικηρύσσεται με 100.000 δολάρια ο δράστης της δολοφονίας

Αμοιβή έως και 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για την επίθεση στον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, θα δώσει το FBI, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που χαρακτηρίζει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Αξιωματούχοι του FBI στο γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι δεν διευκρίνισαν ότι το άτομο της φωτογραφίας είναι ο φερόμενος δράστης που πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ.

Δημοσίευσαν δύο φωτογραφίες κάποιου που φορά παντελόνι, μαύρο πουκάμισο με μακριά μανίκια, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Το FBI απευθύνει έκκληση για «τη βοήθεια του κοινού στην αναγνώριση αυτού του ατόμου που ενδιαφέρει τους ερευνητές σε σχέση με τη δολοφονία», τόνισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου δράστη. Πρόσθεσαν ότι «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή».

